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Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет в браке

Газета.Ru
1 час назад
Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда приняли решение о расторжении брака после 27 лет совместной жизни, сообщает CNN. "После длительных размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть брак. За прошедшие 27 лет мы вырастили трех замечательных детей и основали благотворительный фонд, который по всему миру помогает людям организовать и сделать их жизнь лучше. Мы продолжаем верить в эту миссию и будем продолжать совместную работу, но больше не видим возможностей расти вместе, как семейная пара", - указано в заявлении Мелинды и Билла Гейтсов в Twitter. Фонд Билла и Мелинды Гейтс (ранее "Фонд Уильяма Х. Гейтса") был открыт в 2000 году и пока остается крупнейшим частным благотворительным фондом в Соединенных Штатах, с активами свыше $50 млрд. Основной задачей фонда его основатели называют поддержку здравоохранения по всему миру. Уильям Гейтс и Мелинда Френч поженились в 1994 году, ранее Мелинда долгое время работала в Microsoft в отделе разработки мультимедийных продуктов компании. Ранее Канье Уэст выдвинул условия развода с Ким Кардашьян.
Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет в браке
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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