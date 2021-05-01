Благодатный огонь прибыл в Москву

1 мая вечером получить частицу огня верующие смогут в 15 церквях Москвы: это Богоявленский кафедральный собор в Елохове, храмы Знамения Пресвятой Богородицы в Зарядье, Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове, Всех Святых на Соколе, Всемилостивого Спаса в Митино, Новомучеников и исповедников Российских в Строгине, Преображения Господня на Преображенской площади, Введения Пресвятой Богородицы в Вешняках, Георгия Победоносца на Поклонной горе, святителя Иова на Можайском шоссе, Живоначальной Троицы в Карачарове, иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Марьиной Роще, храм святителя Тихона, Патриарха Всероссийского в Московском.