Появилось видео посадки самолёта на пляж во Флориде

На пляж у Коко-Бич во Флориде совершил аварийную посадку палубный торпедоносец времён Второй мировой войны Grumman TBM-3U Avenger. Видео публикует очевидец на странице Facebook.

На кадрах видно, что у самолёта во время полёт произошли неполадки. Пилот был вынужден в срочном порядке найти место для посадки. Бомбардировщик приземлился на воду в нескольких метрах от купающихся. Сообщается, что никто не пострадал.