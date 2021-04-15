Эксперты объяснили выбор мест для проведения встречи Путина и Байдена

Встреча президентов России и США
может состояться "в предстоящие недели". По крайней мере, американская сторона предложила Москве
именно такие сроки проведения саммита, следует из заявления госсекретаря США Энтони Блинкена
. Несколько иные временные рамки обозначила ранее пресс-секретарь Белого дома
Джен Псаки. По ее словам, встреча может состояться "в предстоящие месяцы", то есть летом. В Кремле пока и вовсе не дают однозначных комментариев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
отметил, что дальнейшая проработка предложения американской стороны "возможна только с учетом анализа реальной ситуации и дальнейших шагов наших визави". Впрочем, какой-либо определенности нет не только со временем, но и с местом проведения саммита. Тот же Песков сказал лишь, что в качестве площадки могла бы выступить "одна из европейских стран". Некоторые государства на этот призыв уже отозвались. Так, в австрийском МИД
отметили, что их страна всегда готова к организации переговоров на высоком уровне. В канцелярии президента Финляндии
Саули Ниинисте также предложили свои дипломатические услуги. Именно в Хельсинки
16 июля 2018 года состоялась первая полноформатная встреча Путина и бывшего президента США Дональда Трампа
. Тогда лидеры проговорили почти четыре часа и остались довольны диалогом, но все закончилось без подписания каких-либо договоренностей. Третьим кандидатом на роль организатора предстоящих переговоров оказалась Чехия
. Вице-премьер этой страны Ян Гамачек
сообщил, что чешские послы в Москве и Вашингтоне представят каждой из сторон свое предложение. Прага
уже имеет опыт проведения российско-американских саммитов: в 2010 году там встретились президенты Барак Обама
и Дмитрий Медведев
. Именно там был подписан Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), который продлили в этом году Байден и Путин. При этом Чехия - единственная, кто из трех кандидатов входит в военный блок НАТО
. В беседе с "Газетой.Ru" глава Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), научный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов
отметил, что Наиболее удобными площадками для подобных переговоров традиционно считаются города стран с нейтральным статусом, которые приспособлены для важных межгосударственных контактов. "К их числу относится Хельсинки, который получил такой статус после подписания Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в 1975 год. В этот список входят и Вена с Женевой - в этих городах регулярно происходят дипломатические переговоры", - говорит Федор Лукьянов. Эксперт напоминает также о весьма необычных местах встречи лидеров. Например, к таким примерам можно отнести американско-советский саммит в исландском Рейкьявике в 1986 году. Тогда Генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву
и президенту США Рональду Рейгану
хотелось подчеркнуть особенность встречи. "Или Любляна, где впервые встретились Буш-младший
и Путин. Первый тогда заглянул в глаза российского лидера и увидел там душу. Байден же, как известно, души не увидел, так что в Словению он точно не поедет", - выражает мнение эксперт. Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов
считает наиболее вероятным местом встречи Байдена и Путина Австрию. "Хотя возможна и Финляндия. Но стоит помнить, что в Хельсинки прошел весьма неудачный саммит между Трампом и Путиным. Байден даже символически не хочет ни в чем походить на Трампа, поэтому, я думаю, что у Австрии больше шансов. Также имеет шансы Швейцария. В любом случае, Байден сможет совместить российско-американский саммит и переговоры с какими-то европейскими лидерами", - объясняет эксперт-международник. Государства, принимающие саммит лидеров ведущих держав получают дополнительные плюсы к своему имиджу, считают эксперты. Лукьянов отмечает, что до пандемии коронавируса это также могло в некоторой степени стимулировать туризм. "Даже сам факт визита американского президента в небольшую страну вроде Словении событие историческое, там будут помнить об этом всегда", - говорит глава СВОП. Недопустимость визита одного из лидеров в гости к другому эксперты объясняют огромными проблемами в нынешних отношениях двух государств. "Официальный визит - это обычно обязывающая вещь с разработкой проектов документов. На нейтральной территории совершенно другой уровень ожиданий. Там можно просто установить контакт, как это было, скажем, в Хельсинки с Путиным и Трампом. Правда, толка от этого не было никакого. Визиты могут быть на продвинутой форме отношений, а у России с США их вообще практически нет", - подчеркивает Лукьянов. Россия остается еще и важным инструментом в американской внутриполитической борьбе, добавляет Суслов. "Если Байден полетит в России, это будет в США воспринято как подарок Путину. А приезд Путина в США просто исключен, так как Россия рассматривается как противник и страна, которая якобы стремится развалить американскую демократию", - заключает эксперт.