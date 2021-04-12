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Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией

Газета.Ru
8 часов назад
Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией на полтора месяца, с 15 апреля по 1 июня, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совместного брифинга с главой Роспотребнадзора Анной Поповой по ситуации с коронавирусом нового типа.
Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
«Нами принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединенной республикой Танзания также с 15 апреля по 1 июня 2021 года», — заявила Голикова.
Как рассказала Попова, в Танзании наблюдается нестабильная ситуация с распространением коронавируса нового типа. Кроме того, в 2020 году из Танзании в Россию было завезено 11 случаев малярии, с начала текущего года — еще два случая.
Кроме того, оперштаб приостановил авиасообщение России с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами маршрутом Москва — Стамбул и Стамбул — Москва в неделю на взаимной основе.
Другое,Анна Попова,Татьяна Голикова,Роспотребнадзор,Россия,Танзания, Объединенная Республика,
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