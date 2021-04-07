Германия заявила, что вступление Украины в НАТО пока не планируется

Берлин в настоящий момент не видит перспектив еще большего сближения Украины
и НАТО
, следует из заявления представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер
. "Как вы знаете, НАТО проводит политику "открытых дверей" в отношении приема новых членов. Украина имеет право свободно выбирать свои политические пути. Однако, в настоящее время никаких дальнейших шагов к членству [Украины в НАТО] не планируется", - сказала немецкий политик, подчеркнув при этом, что Германия, ЕС
и НАТО поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Днем ранее пресс-секретарь Белого дома
Джен Псаки заявила, что Украина давно стремится присоединиться к НАТО в качестве члена, и что администрация президента США Джо Байдена
обсуждает этот вопрос с Киевом
. При этом она указала, что решение о членстве в НАТО принимаются всеми участниками Североатлантического альянса, а не только Вашингтоном, передает Reuters. "Мы давно обсуждаем эту тему с Украиной. Мы их решительно поддерживаем [в желании присоединиться к Альянсу]. Но это решение должно принимать НАТО", - сказал Псаки. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский
в ходе телефонного разговора пожаловался генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу
на обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и на стягивание Россией
войск в южные регионы РФ, связав эти два события. Также глава украинского государства поблагодарил Столтенберга за внимание альянса к складывающейся на юго-востоке Украины считуации и призвал страны-члены НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и в целом усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе. "Ваше постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговому судоходству", - заверил Зеленский. Он отметил, что в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий по членству в Альянсе (ПДЧ). "Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ", - считает украинский лидер. В ответ Столтенберг выразил приверженность НАТО "близкому партнерству" с Киевом, однако о членстве Украины в Альянсе не сказал ничего. Зеленский, вместе с тем, обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо
посодействовать в получении ПДЧ для Украины. "Спасибо Джастину Трюдо, что в трудные времена Канада всегда рядом с Украиной. "Дорожная карта" по вступлению в НАТО станет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей", - написал по итогам разговорам президент Украины в Twitter. Что характерно, канадский лидер также ни слова не сказал про членство Украины в НАТО, во всяком случае - в публичных заявлениях. Идею о предоставлении Украине ПДЧ поддержал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
, с соответствующим предложением Вильнюс пообещал обратиться к странам-членам НАТО. Об этом Ландсбергис сказал на пресс-конференции 7 апреля по итогам встречи с министром иностранных дел Испании Арансасу Гонсалес Лайей, находящейся с визитом в Вильнюсе, сообщает Delfi. "Мы должны в ближайшее время написать письмо нашим коллегам, чтобы они рассмотрели возможность предоставления ПДЧ Украине", - сказал дипломат, уточнив, что Литва только начала согласовывать этот вопрос с коллегами из прибалтийских республик. Если Киев решит вступить в НАТО, то это лишь усугубит его отношения с самопровозглашенными республиками Донбасса и усилит внутриукраинский кризис, предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
. "Мы глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию, потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей", - напомнил представитель Кремля. Он предположил, что если спросить мнение "нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках", то станет ясно, что "такое членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемым". В июне прошлого года НАТО официально придало Украине статус партнера расширенных возможностей. Как указали в организации, украинские власти отправляли своих солдат поддерживать миссии альянса в Афганистане и Косово, а также проводили совместные учения. Другими партнерами НАТО являются Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. При этом данный статус не предполагает обязательного будущего членства.