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Зеленский подписал указ о санкциях против физлиц и СМИ России

Газета.Ru
14 часов назад
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских СМИ, в том числе и против "Газеты.Ru". Таким образом он активировал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении "экономических и других ограничительных мер". Среди тех, кто оказался в списке, значатся также издание Lenta.ru, агентства ТАСС и МИА "Россия Сегодня". Кроме того, туда вошла также компания "Росгосстрах". Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала РИА "Новости" новость о продлении ограничений против агентства. "Во-первых, у Украины объективно сейчас нет других проблем. Во-вторых, он же не лох какой-то", - сказала она. Ограничения предполагают блокировку активов, запрет на вывод капиталов за пределы Украины, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, а также другие санкции, предусмотренные законодательством страны, передает РИА "Новости". Зеленский ввел и персональные санкции. Под них попали более 20 человек. Среди них - первый заместитель главы МВД Александр Горовой и сенатор Людмила Нарусова. По ограничения попали еще несколько сенаторов, чиновники российского МВД и других ведомств. "Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в тексте президентского указа. В указах украинского президента есть не только россияне и российские компании, но и депутаты Европарламента, которые являются гражданами Франции, Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапель и Оливье Филипп. Текст президентского указа о применении рестрикций такой же. Отмечается, что все трое депутатов - это представители крайне правой политической группы "Идентичность и демократия". Санкции, как отмечает ТАСС, подразумевают блокирование активов - временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом; препятствование выводу капиталов за пределы Украины; отказ в предоставлении и отмену виз, применение других запретов на въезд. Помимо этого, санкции были введены против белорусских компаний "Лайф групп" и "Экми косметикс групп". Для них, помимо тех запретов, что были описаны выше, вводятся также приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений, а также запрет на осуществление публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг. В то же время Зеленский решил досрочно вывести из-под санкций некоторых российских юридических и физических лиц. Так, ограничения больше не распространяются на экс-владельцев российского Промсвязьбанка братья Алексея и Дмитрий Ананьевы, хотя они попали в "черный список" всего два года назад - 19 марта 2019 года (сроком на три года). Помимо них из санкционного списка вывели Башкирскую содовую компанию - крупнейшего производителя соды в России. Она попала под санкции весной 2020 года на такой же трехлетний срок. О причинах исключения ее из списка также не сообщается. При этом Украина не только вводит свои санкции, но и просит ужесточать ограничения со стороны своих европейских партнеров. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. "Мы считаем, что санкции [против РФ] нужно не только продолжать. В будущем они должны быть четкими, ясными и прежде всего жестче", - сказал он в интервью немецкой газете Handelsblatt.
Зеленский подписал указ о санкциях против физлиц и СМИ России
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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