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Москва

Сеть магазинов «Спортмастер» заявила, что продолжит работу на Украине, несмотря на санкции 

ТАСС 8 часов назад
Компания "Спортмастер Украина" считает необоснованным решение власти страны о введении санкций в отношении ее головной компании и намерена продолжать работу. Об этом говорится в заявлении предприятия, обнародованном в понедельник.

"Спортмастер Украина" работала и будет продолжать работать исключительно в правовом поле, и нет поводов и оснований для ограничения хозяйственной деятельности", — говорится в заявлении компании, которое распространила Ассоциация ретейлеров Украины.

В нем указывается, что ограничительные меры в отношении предприятия ошибочны.

"Прецедент включения [материнской компании] Sportmaster Operation Pte. Ltd в санкционный список является неаргументированным и ошибочным, вызывающим много вопросов, ответы на которые пока не могут дать даже ведущие юристы Украины", — сказано в тексте.

Генеральный директор компании Людмила Кныш, которую цитируют в ассоциации, подчеркнула, что деятельность "Спортмастера" на Украине происходит в рамках законодательства. "Сегодня магазины "Спортмастер Украина" продолжают свою работу, соблюдая все нормы международного и национального законодательства. Обязательства перед клиентами и партнерами выполняются в полном объеме согласно достигнутым соглашениям", — заверила она.
Санкции в отношении компании
20 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о применении санкций к зарегистрированной в Сингапуре компании Sportmaster Operations, которая является головной организацией сети магазинов спортивных товаров "Спортмастер". Sportmaster Operations Pte. Ltd владеет одноименной сетью магазинов спортивных товаров в России, Белоруссии, Казахстане, Китае, Польше и на Украине. Для этого предприятия на три года предусмотрено ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, перевозок по территории Украины, запрет вывода капиталов за пределы Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз на Украину или вывоз с Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства.
Sportmaster Operations — международная группа компаний, специализирующаяся на торговле товарами для спорта, туризма и активного отдыха. Украинское подразделение, по информации официального сайта, образовано в 1990-х годах братьями Николаем и Владимиром Фартушняками из Кривого Рога. Магазины розничной сети расположены во всех областных центрах страны, а гипермаркеты — магазины с наиболее широким ассортиментом — в Киеве, Днепре и Харькове. Компания указывает, что создала на Украине более тысячи рабочих мест, ежегодно ее магазины посещают более 10 млн человек. Кроме того, более десяти лет она официально поддерживает паралимпийское движение на Украине, а в 2018 году на зимней Паралимпиаде в Южной Корее выступила спонсором и партнером Национального паралимпийского комитета и паралимпийской сборной команды Украины.
В субботу Зеленский также ввел в действие решение СНБО о санкциях против еще 18 компаний, среди которых Севастопольский государственный университет и зарегистрированные в России компании "НЗНП Менеджмент", "Новошахтинский завод нефтепродуктов", "Фармацевт плюс", "Дон экспорт", "ИСС-Софт", "Индасофт", "Роузвуд шиппинг", "Донские угли", "БИОТЭК", "Гемодженикс", "Медоборудование", "Тосол-Синтез трейдинг".
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Другое , Владимир Зеленский , Новошахтинский НПЗ
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