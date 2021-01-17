Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Telegraph: Байден может посетить Британию с первым зарубежным визитом как президент США 

ТАСС 12 часов назад
Великобритания станет первым или вторым иностранным государством, которое посетит Джозеф Байден после вступления в должность президента Соединенных Штатов. Об этом, ссылаясь на членов окружения Байдена, сообщила в воскресенье британская газета The Daily Telegraph.
По данным источников издания, Байден не планирует зарубежных визитов до лета в связи с продолжающейся пандемией и необходимостью сосредоточиться на вопросах американской внутренней политики. Исключением может стать только поездка в Канаду. Первый визит Байдена в Европу, скорее всего, будет приурочен к саммиту G7, который состоится в июне в городе Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Еще раз посетить Великобританию Байден должен будет осенью, чтобы принять участие в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.
Издание отмечает, что для главы британского правительства Бориса Джонсона это станет большой дипломатической удачей, так как многочисленные аналитики предсказывали, что выход королевства из состава ЕС приведет к ослаблению связей между Вашингтоном и Лондоном. Байден, гордящийся своим ирландским происхождением и поддерживающий тесные связи с Дублином, неоднократно заявлял, что является противником идеи Brexit. Он также выражал опасения по поводу того, что действия британских властей могут поставить под угрозу Белфастское соглашение 1998 года, позволившее прекратить конфликт между протестантской и католической общинами Северной Ирландии.
Британские политические комментаторы опасались, что отношение следующего главы Белого дома к Джонсону будет прохладным и в силу того, что дружеское расположение к британскому премьеру регулярно демонстрировал нынешний президент США республиканец Дональд Трамп. В одном из интервью Байден даже назвал Джонсона "клоном Трампа в физическом и эмоциональном плане".
По словам "близкого друга Байдена", с которым беседовали сотрудники издания, новый американский лидер планирует забыть о разногласиях с нынешним руководством Соединенного Королевства, сосредоточившись на укреплении так называемых особых отношений США с Великобританией. The Daily Telegraph также пишет, что в ближайшие недели Соединенные Штаты должен посетить глава британского МИД Доминик Рааб, если это позволят сделать коронавирусные ограничения.
Инаугурация Байдена состоится в среду, 20 января. Ожидается, что посол Великобритании в США Карен Пирс будет одним из почетных гостей на предстоящей церемонии.
Видео дня. Годовалую дочь заморозила в сарае. Мать в Татарстане выпила и забыла про ребёнка
ТАСС: последние новости
Защита историка Соколова подала жалобу на приговор Защита историка Соколова подала жалобу на приговор Почти 70 человек подали заявки на участие в выборах главы Сургута Почти 70 человек подали заявки на участие в выборах главы Сургута В Сахалинской области пропала пятилетняя девочка В Сахалинской области пропала пятилетняя девочка
Комментарии
Другое , Brexit , Борис Джонсон , Карен Пирс , Джозеф Байден , Дональд Трамп , МИД , ЕС , ООН , Daily Telegraph
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео спасения девочки из канализационного люка
00:33
Видео спасения девочки из канализационного люка
Происшествия
Появилось видео прощания с Борисом Грачевским
03:40
Появилось видео прощания с Борисом Грачевским
Общество
Задержание Навального в Шереметьево сняли на видео
01:08
Задержание Навального в Шереметьево сняли на видео
Происшествия
Появилось видео с церемонии прощания с Борисом Грачевским
00:32
Появилось видео с церемонии прощания с Борисом Грачевским
Происшествия
Опубликовано видео с места затонувшего в Черном море сухогруза
00:48
Опубликовано видео с места затонувшего в Черном море сухогруза
Происшествия
Таксист ограбил пассажирку и попал на видео
00:41
Таксист ограбил пассажирку и попал на видео
Происшествия
Машина вылетела с дороги на сугроб и попала на видео
00:13
Машина вылетела с дороги на сугроб и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара на канатной дороге в Шерегеше
00:20
Опубликовано видео пожара на канатной дороге в Шерегеше
Пожары
Неизвестные разгромили закусочную Stalin Doner и попали на видео
00:14
Неизвестные разгромили закусочную Stalin Doner и попали на видео
Происшествия
Пожар в доме Церкви Сатаны сняли на видео
00:41
Пожар в доме Церкви Сатаны сняли на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение