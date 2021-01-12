Почти 70 человек подали заявки на участие в выборах главы Сургута 

Заявки на участие в конкурсе на пост главы Сургута подали 66 человек. Среди них есть бизнесмены, фрилансеры, сотрудники местных организаций, журналисты, глава благотворительного фонда, безработные, многодетные мамы, сообщили ТАСС в пресс-службе местной думы.
Документы на участие в конкурсе принимались до 17:00 (15:00 мск) 12 января. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города назначен на 18 января, по его итогам дума города должна будет проголосовать и утвердить нового руководителя администрации Сургута.
"Всего документы на участие в конкурсе подали 66 человек. Прием заявок завершен. Это рекордное число кандидатов на пост главы Сургута", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, такое число желающих принять участие в конкурсе можно объяснить простотой процедуры подачи документов. "На первом этапе достаточно принести заявку на участие. Далее будут конкурсные процедуры, в частности собеседования, и там действительно останутся только те, кто обладает всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы занять пост главы Сургута", — уточнила представитель пресс-службы городской думы.
Она добавила, что среди подавших документы депутат думы Тюменской области, член ЛДПР Михаил Селюков, депутат думы Сургута от ЛДПР Евгений Барсов, бизнесмены, фрилансеры, представители компаний "Сургутнефтегаз" и "Газпром нефть", сотрудники местных организаций, журналисты, глава благотворительного фонда, безработные, многодетные мамы. Большинство из них решили не афишировать информацию о себе. При этом временно исполняющий обязанности мэра Анна Томазова документы не подала.
Прежний глава Сургута Вадим Шувалов 9 декабря 2020 года сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте", что подал заявление в городскую думу о сложении полномочий. 10 декабря дума Сургута приняла отставку Шувалова и утвердила временно исполняющим обязанности мэра его заместителя Анну Томазову. Шувалов назначен заместителем губернатора ХМАО по координации приоритетных проектов.