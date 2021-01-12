Почти 70 человек подали заявки на участие в выборах главы Сургута 

Заявки на участие в конкурсе на пост главы Сургута подали 66 человек. Среди них есть бизнесмены, фрилансеры, сотрудники местных организаций, журналисты, глава благотворительного фонда, безработные, многодетные мамы, сообщили ТАСС в пресс-службе местной думы.

Документы на участие в конкурсе принимались до 17:00 (15:00 мск) 12 января. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города назначен на 18 января, по его итогам дума города должна будет проголосовать и утвердить нового руководителя администрации Сургута.

"Всего документы на участие в конкурсе подали 66 человек. Прием заявок завершен. Это рекордное число кандидатов на пост главы Сургута", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, такое число желающих принять участие в конкурсе можно объяснить простотой процедуры подачи документов. "На первом этапе достаточно принести заявку на участие. Далее будут конкурсные процедуры, в частности собеседования, и там действительно останутся только те, кто обладает всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы занять пост главы Сургута", — уточнила представитель пресс-службы городской думы.

Она добавила, что среди подавших документы депутат думы Тюменской области, член ЛДПР Михаил Селюков, депутат думы Сургута от ЛДПР Евгений Барсов, бизнесмены, фрилансеры, представители компаний "Сургутнефтегаз" "Газпром нефть" , сотрудники местных организаций, журналисты, глава благотворительного фонда, безработные, многодетные мамы. Большинство из них решили не афишировать информацию о себе. При этом временно исполняющий обязанности мэра Анна Томазова документы не подала.