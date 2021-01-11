Горбачев рассказал, каким должно быть решение конфликта в Карабахе 

Экс-президент СССР Михаил Горбачев надеется, что Россия сможет помочь в урегулировании проблемы Нагорного Карабаха, при этом ведущая роль здесь остается за Арменией Азербайджаном , необходимо найти решение в интересах обеих сторон, "без победителей и побежденных".

"Что касается Карабаха… Очень тяжелый вопрос, застарелый, корнями уходящий в прошлое. Когда он обострился, мы пытались помочь двум республикам, двум народам найти решение. И впоследствии Россия пыталась", — сказал в интервью РИА Новости Горбачев, возглавлявший страну в период обострения карабахского конфликта в конце 1980-х годов.

Бывший советский лидер уверен, что сейчас, когда военные действия прекращены, важно не останавливаться на этом, не оставлять проблему нерешенной еще на десятилетия.

"Надеюсь, Россия сможет помочь, но главная роль — за сторонами конфликта. Армения и Азербайджан взяли на себя обязательство провести переговоры по его урегулированию. Решение должно быть в интересах обеих сторон, без победителей и побежденных", — заявил Горбачев.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.