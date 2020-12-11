Почему Байдена назвали человеком «худшего в истории года» 

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Редакция журнала Time назвала избранных президента США Джозефа Байдена и вице-президента США Камалу Харрис победителями в номинации «Человек года».

«За изменение американской истории, за демонстрацию того, что сила сопереживания превосходит ярость разделения, за то, что они разделяют видение исцеления в скорбящем мире, Джо Байден и Камала Харрис были названы Time «Человеком года», — сообщил журнал.

По мнение читателей журнала, носить звание «Человека года», должны люди, работающие в пандемию коронавируса — врачи, медсестеры, курьеры и продавцы.

Журнал Time называет «Человека года» с 1927 года. За это время на декабрьской обложке журнала оказывались американские президенты Франклин Делано Рузвельт и Джон Кеннеди , российский лидер Владимир Путин и пользователь Всемирной Сети.

Неделю назад журнал назвал 2020 год «худшим в истории».