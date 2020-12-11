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Москва

Почему Байдена назвали человеком «худшего в истории года» 

Александр Котлеткин 2 часа назад
Редакция журнала Time назвала избранных президента США Джозефа Байдена и вице-президента США Камалу Харрис победителями в номинации «Человек года».
В шорт-лист входили также Дональд Трамп, движение Black Lives Matter и главный инфекционист Америки Энтони Фаучи. Об этом сообщает Газета.ru.
«За изменение американской истории, за демонстрацию того, что сила сопереживания превосходит ярость разделения, за то, что они разделяют видение исцеления в скорбящем мире, Джо Байден и Камала Харрис были названы Time «Человеком года», — сообщил журнал.
По мнение читателей журнала, носить звание «Человека года», должны люди, работающие в пандемию коронавируса — врачи, медсестеры, курьеры и продавцы.
Журнал Time называет «Человека года» с 1927 года. За это время на декабрьской обложке журнала оказывались американские президенты Франклин Делано Рузвельт и Джон Кеннеди, российский лидер Владимир Путин и пользователь Всемирной Сети.
Неделю назад журнал назвал 2020 год «худшим в истории».
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Другое , Фото , Джозеф Байден , Джон Кеннеди , Дональд Трамп , Владимир Путин , Энтони Фаучи , Журнал Time
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