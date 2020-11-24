Россияне отказываются от приложения «Госуслуги.COVID трекер»

Более половины россиян (75%) не планируют пользоваться новым приложением «Госуслуги.COVID трекер», которое уведомляет о возможных контактах с заражёнными коронавирусом. Опрос был размещен на портале «Рамблер». Участники объяснили свой ответ тем, что не хотят поддаваться еще большему стрессу. Среди них же оказались респонденты, которые не хотят думать о COVID-19, так как устали от этой темы. Лишь 9% проголосовавших обрадовались такой разработке.

Россиянам было предложено оценить свои действия в случае уведомления о контакте с больным через данное приложение. Чуть менее половины участников (45%) сразу же начнут соблюдать режим полной самоизоляции, а также пройдут тестирование. Другие же (30%) не планируют проходить тестирование, а также не собираются уходить на самоизоляцию. 25% респондентов пройдут только тестирование (пойдут в поликлинику или другое учреждение).

Прогнозы россиян относительно эффективности такого приложения у всех разные. Так, более 65% участников заявили о том, что не стоит полагаться на технику в таком серьезном вопросе. 29% опрошенных считают, что хуже от существования данного приложения точно не будет. Лишь 6% верят в полную победу над коронавирусом благодаря такой методике борьбы.

Лишь некоторые считают, что за последние годы Россия достигла технологического прорыва (9%).

Участников, чей возраст составляет более 50 лет, спросили, достаточно ли свободно они управляют гаджетами. Выяснилось, что более половины респондентов (58%) управляют ими хорошо. Остальные россияне либо имеют сложности в управлении, либо не имеют современной техники.

В исследовании приняли участие 912 человек.