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Раскрыта тайна игрушки на столе у Путина во время саммита АТЭС 

РИА Новости 22 ноября 2020
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Журналист Павел Зарубин в эфире "России 1" показал подарочный набор каждого участника саммита АТЭС, в котором принял участие президент России Владимир Путин.
Так, они получили табличку с названием страны, значок с символикой саммита и несколько сувениров.
Журналист отметил, что президента удивили новые предметы на столе. В перерыве, как пояснил Зарубин, на столе у Путина оказались и другие сувениры. Внимание главы государства привлекли монеты, а также разноцветная игрушка с одним глазом.
"Путин не только рассматривает, но и решает соорудить у себя на столе некую конструкцию: коробка с памятными монетами служит подставкой", — рассказывает ведущий о "судьбе" игрушки.
Как выяснилось позднее, она оказалось брелоком.
"Какого размера ключи должны быть при таком-то брелоке?" — задался вопросом журналист, предположив, что с ним нужно носить самые важные для любой страны ключи.
Президент России Владимир Путин в пятницу принял участие в саммите форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС). В этом году форум прошел в онлайн-формате. Сейчас в организации председательствует Малайзия.
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Другое , Саммит , Павел Зарубин , Владимир Путин , АТЭС , РИА Новости
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