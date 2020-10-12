Эколог рассказал, как скажется отравление океана на Камчатке на здоровье людей

Председатель Российского экологического общества рассказал в эфире НСН, как чувствуют себя люди, пострадавшие из-за загрязнения воды на Камчатке. В интернете первого октября появились кадры с Халактырского пляжа на Камчатке, который был усеян мертвыми морскими животными. За две недели до этого несколько серфингистов после купания в Авачинском заливе пожаловались на боль в глазах. Специалисты рассматривали несколько версий загрязнения. Среди них сброс нефти с танкера, вредоносное цветение воды или утечка ядохимикатов. Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов
на пресс-конференции НСН «Камчатский «Новичок»: Чем отравили океан?» рассказал, в каком состоянии находятся пострадавшие от загрязненной воды люди. Эколог объяснил природу губительного «красного прилива» на Камчатке «37 человек проходят обследования. Сегодня я общался с двумя девушками, у которых повреждение глаз было. Критичного ничего нет. Были некоторые осложнения, они постепенно проходят», - отметил он. Специалист также уточнил, что ЧП не повлияет на качество морепродуктов с Дальнего Востока. «Морепродукты, которые мы потребляем, находятся очень и очень далеко от побережья», - сказал эксперт. Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России
Илья Уманский заявил, что ситуация с загрязнением акватории Тихого океана на Камчатке может негативно сказаться на туристической привлекательности региона, если последствия будут длительными. В свою очередь, губернатор Камчатского края Владимир Солодов
рассказал, когда экологическая система у берегов полуострова сможет восстановиться после катастрофы.