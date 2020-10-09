Собчак чуть не довела Лещенко до самоубийства

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Как известно, когда у Лещенко обнаружили COVID-19, это стало настоящим шоком для светской общественности, ведь прямо перед госпитализацией артист, вернувшийся с гастролей в США, побывал на дне рождения сестры Крутого – Аллы, где вполне мог перезаражать всех своих звездных приятелей. Многие тут же осудили Льва Валерьяновича за столь необдуманное поведение, а самой ярой обвинительницей оказалась Ксения Собчак.

На личной странице в инстаграме телеведущая заявила, что Лещенко заразил COVID-19 десятки человек. Певец, разумеется, пост Ксении прочитал и, по словам Крутого, очень переживал, что мог стать переносчиком китайской заразы и подвергнуть опасности коллег по цеху.

«Там никто не заразился, а Лешенко позвонил мне и сказал: „Если бы подтвердилось то, о чем Собчак написала, я понял бы, что хочу покончить жизнь самоубийством“. Он воспринял это так», - поведал музыкант.