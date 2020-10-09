Собчак чуть не довела Лещенко до самоубийства

Игорь Крутой
резко высказался в адрес Ксении Собчак
, обвинив «блондинку в шоколаде» в попытке довести его друга и коллегу Льва Лещенко
до самоубийства. Такое громкое заявление музыкант сделал в YouTube-шоу «Алена, блин!», рассказывая о шумихе, которая поднялась после заражения 78-летнего певца коронавирусом.
Как известно, когда у Лещенко обнаружили COVID-19, это стало настоящим шоком для светской общественности, ведь прямо перед госпитализацией артист, вернувшийся с гастролей в США, побывал на дне рождения сестры Крутого – Аллы, где вполне мог перезаражать всех своих звездных приятелей. Многие тут же осудили Льва Валерьяновича за столь необдуманное поведение, а самой ярой обвинительницей оказалась Ксения Собчак.
На личной странице в инстаграме телеведущая заявила, что Лещенко заразил COVID-19 десятки человек. Певец, разумеется, пост Ксении прочитал и, по словам Крутого, очень переживал, что мог стать переносчиком китайской заразы и подвергнуть опасности коллег по цеху.
«Там никто не заразился, а Лешенко позвонил мне и сказал: „Если бы подтвердилось то, о чем Собчак написала, я понял бы, что хочу покончить жизнь самоубийством“. Он воспринял это так», - поведал музыкант.
Стоит отметить, что Крутого еще тогда возмутили слова Собчак и он, комментируя ее инсинуации в адрес Льва Валерьяновича, пошутил, что светская львица просто расстроилась, что ее не позвали на праздник.