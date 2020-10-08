Юлию Самойлову выгнали из магазина из-за инвалидной коляски 

Певица Юлия Самойлова столкнулась с дискриминацией в магазине. Об этом сообщают "Дни.ру".

Артистка, которая с детства является инвалидом, не смогла попасть в магазин. Певица рассказала, что семь лет назад ее не пустили в меховой салон, утверждая, что ее коляска повредит колесами пол. Самойлову удивил презрительный тон администратора.

По словам певицы, в последнее время для инвалидов создают различные условия и удобства. Однако, отмечает Самойлова, в первую очередь важна "безбарьерная среда в головах окружающих".

Диагноз "спинальная мышечная атрофия" Самойловой поставили 18 лет назад. Из-за недуга артистка не может ходить и передвигается на коляске. Однако несмотря на заболевание девушка смогла стать известной певицей. Прославилась она, участвуя в шоу Аллы Пугачевой "Фактор А". В 2018 году Самойлова выступала на "Евровидение", однако в финал артистка не попала.

Ранее СМИ сообщали о намерении Самойловой покинуть Россию. Однако певица опровергла эту информацию.