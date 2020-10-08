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Юлию Самойлову выгнали из магазина из-за инвалидной коляски 

Москва24 1 час назад
Юлию Самойлову выгнали из магазина из-за инвалидной коляски
Фото: Instagram
Певица Юлия Самойлова столкнулась с дискриминацией в магазине. Об этом сообщают "Дни.ру".
Артистка, которая с детства является инвалидом, не смогла попасть в магазин. Певица рассказала, что семь лет назад ее не пустили в меховой салон, утверждая, что ее коляска повредит колесами пол. Самойлову удивил презрительный тон администратора.
По словам певицы, в последнее время для инвалидов создают различные условия и удобства. Однако, отмечает Самойлова, в первую очередь важна "безбарьерная среда в головах окружающих".
Диагноз "спинальная мышечная атрофия" Самойловой поставили 18 лет назад. Из-за недуга артистка не может ходить и передвигается на коляске. Однако несмотря на заболевание девушка смогла стать известной певицей. Прославилась она, участвуя в шоу Аллы Пугачевой "Фактор А". В 2018 году Самойлова выступала на "Евровидение", однако в финал артистка не попала.
Ранее СМИ сообщали о намерении Самойловой покинуть Россию. Однако певица опровергла эту информацию.
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Комментарии
Другое , Юлия Самойлова , Алла Пугачева
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