Экономист Дудчак: Россия планирует обеспечить Крым и Севастополь водой 

Экономист и политолог Александр Дудчак заявил, что представители российской власти приближают к решению вопрос водоснабжения в Крыму Севастополе . Так, он прокомментировал соответствующий законопроект, внесенный вице-премьером Маратом Хуснуллиным в правительство.

«Водная блокада и засуха стали очень серьезными проблемами полуострова. Источников, которых хватало ранее, теперь недостаточно. Поэтому действительно действия федерального правительства становятся единственным решением. Судя по тому, что в разработанном Минэкономразвития плане будет принимать участие Министерство обороны Российской Федерации , можно сделать вывод, что работы закончат вовремя и в полном объеме», — пояснил он.

Дудчак отметил, что описанные в проекте работы будут направлены на модернизацию всей системы водоснабжения этого региона. Он считает, что специалисты используют новую систему очистки и проработают методику опреснения воды.

«Украинская сторона как виновник происходящего и основной зачинщик водной блокады продолжает вести себя неразумно … Киев мог бы получать определенные финансовые поступления в случае разблокировки Северо-Крымского канала, но игнорирует эту возможность, несмотря на то что доход крайне нужен Украине», — резюмировал он.

Проект водоснабжения Крыма будет оценен, согласован и доработан уже в ближайшее время. Российские власти учтут все замечания и определят источники финансирования необходимых мероприятий.