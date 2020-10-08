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Экономист Дудчак: Россия планирует обеспечить Крым и Севастополь водой 

Аргументы Недели и ещё 8 41 минуту назад
Экономист Дудчак: Россия планирует обеспечить Крым и Севастополь водой
Фото: Аргументы Недели
Экономист и политолог Александр Дудчак заявил, что представители российской власти приближают к решению вопрос водоснабжения в Крыму и Севастополе. Так, он прокомментировал соответствующий законопроект, внесенный вице-премьером Маратом Хуснуллиным в правительство.
«Водная блокада и засуха стали очень серьезными проблемами полуострова. Источников, которых хватало ранее, теперь недостаточно. Поэтому действительно действия федерального правительства становятся единственным решением. Судя по тому, что в разработанном Минэкономразвития плане будет принимать участие Министерство обороны Российской Федерации, можно сделать вывод, что работы закончат вовремя и в полном объеме», — пояснил он.
Дудчак отметил, что описанные в проекте работы будут направлены на модернизацию всей системы водоснабжения этого региона. Он считает, что специалисты используют новую систему очистки и проработают методику опреснения воды.
«Украинская сторона как виновник происходящего и основной зачинщик водной блокады продолжает вести себя неразумно … Киев мог бы получать определенные финансовые поступления в случае разблокировки Северо-Крымского канала, но игнорирует эту возможность, несмотря на то что доход крайне нужен Украине», — резюмировал он.
Проект водоснабжения Крыма будет оценен, согласован и доработан уже в ближайшее время. Российские власти учтут все замечания и определят источники финансирования необходимых мероприятий.
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Комментарии
Другое , Крым наш , Александр Дудчак , Министерство обороны , Минэкономразвития , Республика Крым , Севастополь
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