Страна (Украина): украинское ТВ за деньги или российское бесплатно. Почему украинцы переходят на просмотр телеканалов из РФ 

Вопреки запрету на трансляцию ряда российских телеканалов, украинцы массово «подсели» на российское ТВ. Как? Очень просто — они смотрят российские каналы по спутнику в открытом доступе.

Мы уже писали о феномене перехода Западной Украины на просмотр российских телеканалов. Но, как оказалось, подобная ситуация характерна для всей страны. Особенно в селах и даже и в частном секторе, где нет кабельного ТВ или слабо принимается цифровой сигнал украинских телеканалов.

«Страна» разбиралась, почему украинцы вновь начали смотреть российские каналы.

Как украинцы подсели на спутниковое ТВ На массовый переход на российское ТВ повлияли три основных фактора.

Первый — прекращение аналогового телевещания и переход на цифровое, для которого нужно покупать тюнер. Фактически украинцы получают тот же набор бесплатных общенациональных каналов, что и в «аналоге», но чуть лучшего качества.

Поэтому, вместо того чтобы покупать тюнер, многие люди ставят себе спутниковые тарелки, на которых в свободном доступе есть большее разнообразие каналов — включая запрещенное в Украине российское ТВ.

Второй фактор — отсутствие качественного покрытия цифровым сигналом по стране. Единственный провайдер «цифры» в Украине — компания «Зеонбуд». И там утверждают, что покрывают сигналом до 95% территории.

Однако реальная карта покрытия сети Т2 неизвестна. По данным разных специалистов, цифровой сигнал отсутствует на 10-20% украинской территории Украины.

По факту во многих небольших городах и селах Украины цифровой сигнал слабый или вовсе «не ловит». Таких населенных пунктов по Украине — 299, подсчитали на телеканале «Интер». А количество населенных пунктов с населением от 500 человек, в которых нет уверенного приема Т2, достигает нескольких тысяч.

Хуже всего обстоят дела с покрытием на холмистой местности в Западной Украине — на Волыни, Закарпатье, где сигнал просто не может пройти сквозь горы. «Поимку» цифрового сигнала усложняет любой неровный рельеф и высокая застройка.

При этом в Нацсовете по вопросам теле— и радиовещания «Стране» открыто заявляли, что есть точки, где цифровое телевидение не принимает, и где его даже экономически невыгодно ставить.

«Потому что если где-то в горах стоит одна хата, ради одной хаты никто не будет устанавливать цифровой передатчик. В некоторых районах человек просто физически не сможет получить цифровое телевидение. Ему придется переходить либо на кабельное, спутниковое, либо на интернет-телевидение», — говорил «Стране» экс-глава Нацсовета по ТВ Юрий Артеменко

Зрители Западной Украины так и сделали — просто перешли на спутник, чтобы не остаться без телевидения вообще. Особо массовое явление это в глубинке на «дальнем Западе», куда не доходит цифровой сигнал — в Карпатах, в Ровенской области, на Закарпатье, где у людей раньше было только аналоговое ТВ.

А так как это, в основном, села, то и кабельного телевидения там нет. В качестве альтернативы у них остаются только спутниковые тарелки.

«У многих людей нет другой возможности смотреть телевизор, кроме спутника. Особенно если это труднодоступная местность, где нет кабельных операторов и плохо ловит цифровой сигнал», — подтверждает председатель Совета Телекомпалаты Украины Татьяна Попова

Всего в Украине, по официальным данным, телевидение через спутник смотрят почти в 4,5 миллионах домов. То есть у 4,5 миллионов украинцев есть доступ к российским телеканалам. И популярность спутникового телевидения из-за проблем с доступом к «цифре» только растет.

Украинские каналы не могут конкурировать с российскими

Третий фактор, влияющий на рейтинги российского ТВ среди украинцев — кодирование спутникового сигнала крупнейших украинских телеканалов с начала года. Теперь украинцам, чтобы иметь возможность их смотреть, нужно платить деньги (ежемесячно — 60-180 гривен, в зависимости от пакета).

«Это большой провал с точки зрения информационной политики Украины», — убежден медиаюрист Юрий Крайняк.

По его мнению, больше всего на выбор в пользу российского ТВ повлияла именно кодировка спутникового сигнала украинских телеканалов — они не выдерживают конкуренции с контентом из РФ, хоть тот и запрещен к трансляции в Украине.

«Можно было бы конкурировать с российским ТВ за счет более локализованного контента, но платить за украинский контент деньги зрителю не хочется. К тому же украинские каналы хоть и стали платными, но не убрали рекламу — как тот же канал Discovery. Там ты платишь и понимаешь, за что. А здесь ты платишь, но все равно вынужден смотреть рекламу. С точки зрения конкуренции это не вполне понятно», — добавляет Крайняк.

Поэтому зрители предпочитают не усложнять себе жизнь лишними тратами — а просто смотрят бесплатно российское ТВ по спутниковой тарелке.

«Раньше моя мама-пенсионерка поддерживала Зеленского, — рассказывает «Стране» предприниматель из Ровенской области Дмитрий. — А в последние месяцы клянет его изо всех сил. Спрашиваю — чего так изменилось отношение? Она отвечает — да по телевизору о нем такое говорят. Я спрашиваю — по какому телевизору? А мама говорит — да в шоу у Соловьева ( Владимир Соловьев — ведущий политических ток-шоу на телеканале «Россия-1» — Ред.). У меня был шок. Как оказалась — у них все село установило спутниковые тарелки и смотрит российские телеканалы».

Популярность спутникового телевидения из-за проблем с доступом к «цифре» только увеличивается.

«Когда установил тарелку, тогда и сдавать коттеджи легче — люди любят, чтобы в номере был телевизор со спутниковыми телеканалами. Российские передачи в основном смотрят. Ну не на английском же смотреть», — поделился со «Страной» хозяин колыбы из Яремче Ивано-Франковской области Владимир.

Неудивительно, что такое положение вещей подталкивает украинцев все больше смотреть российские телеканалы.

Спутник — дешевле

Кроме того, играет роль и финансовая сторона вопроса.

«Услуги кабельных операторов — платные. А если ты выбираешь спутник, то лишь один раз заплатил за тарелку и спокойно смотришь ТВ. Ежемесячной платы за спутниковый прием нет», — объясняет Татьяна Попова.

О том же «Стране» говорит и Юрий Крайняк.

«Люди выбирают спутник, потому что он бесплатный. Если дома стоит телевизор, хорошо бы, если бы он что-то показывал. Можно смотреть ТВ и по интернету через IPTV-платформы (вроде MEGOGO), но это все равно платно. А можно поставить спутниковую тарелку и смотреть то, что есть в бесплатном доступе. А это — как раз заграничное вещание. Это не только русские каналы — и польские, и французские. Но из-за языкового барьера украинцы выбирают то, что более-менее доступно. Это некоторые украинские каналы, которые не закодировали спутниковый сигнал. Или же российское ТВ», — говорит эксперт.

Таким образом украинские телезрители оказываются перед выбором: либо украинское, но за деньги. Либо российское, и бесплатно.

Не исключено, впрочем, что власти попытаются исправить эту ситуацию репрессивными мерами.

По крайней мере, о такой вероятности говорит Татьяна Попова. Правда, она уточняет, что законом не предусмотрено наказания для тех, кто смотрит российское телевидение — только для тех, кто его транслирует. То есть для провайдеров. И то, только для тех из них, кто имеет украинскую юрисдикцию.