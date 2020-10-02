Скульптуру Есенина в Москве уберут 1 ноября 

Скульптура Сергея Есенина , открывшаяся для показа во дворе музея поэта в Москве 29 сентября, является временной экспозицией и будет убрана 1 ноября. Об этом сообщила в пятницу ТАСС заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея Есенина Александра Шетракова.

Автором скульптуры, установленной во дворе музея к 125-летию со дня рождения поэта, является Григорий Потоцкий, работу он назвал "Реквием по Есенину" или "Ангел русской поэзии". После открытия она вызвала неоднозначную реакцию жителей в социальных сетях, в том числе и отрицательную.

"Скульптура Есенина — это временная экспозиция во дворе нашего музея, которая должна завершиться до 1 ноября. У нас договор оформлен со скульптором до этой даты. Мы и планировали ее убрать по истечению этого времени, это рабочий момент, на который не повлияла неоднозначная реакция жителей", — сказала Шетракова.

Она отметила, что музей впервые сделал уличную выставку одной скульптуры и в будущем, возможно, на постоянной основе будет организовывать подобные экспозиции. По словам Шетраковой, после выставки скульптура Есенина обретет постоянное место, которое выберет ее автор.

"Люди приходят, фотографируют, у нас ажиотаж. Даже те, кто у нас много раз были в музее, возвращаются во дворик, чтобы сфотографировать. Много, конечно, в интернете отрицательных отзывов, но вот те, кто находит время дойти, посмотреть своими глазами, они как-то уходят в особом большинстве с положительными отзывами и говорят какие-то интересные слова о новом видении этой скульптуры, которая показывает нам другого Есенина, неизбитый этот образ", — добавила она.

Музей Сергея Есенина в Москве в доме № 24 по Большому Строченовскому переулку открылся в 1995 году, к 100-летию со дня рождения поэта. Литературно-мемориальная экспозиция музея была создана группой энтузиастов-профессионалов на общественных началах. В этом доме поэт проживал и был прописан с 1912 по 1918 год.