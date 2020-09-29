Пассажиры назвали самые красивые станции московского метро 

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Рейтинги, посвященные подземке, периодически всплывают в интернет-пабликах и сообществах. Герои всегда разные — у составителей свои критерии. Да и метро с каждым годом прирастает, поэтому все больше симпатий горожан собирают новые станции. С 2011 года, к слову, в Москве открыто более 145 станций метро, МЦК и МЦД. «Новорожденных» слишком много, выбирать самых-самых становится все труднее. Поэтому авторы Telegram-канала «Едем по Москве» отобрали девять, по их мнению, наиболее красивых станций: те, что открылись за последние пять лет.

Это «Котельники», «Румянцево», «Фонвизинская», «Савеловская» Большой кольцевой линии, «Селигерская», «Новопеределкино», «Рассказовка», «Окская» и «Лефортово». Больше всего голосов набрала «Савеловская». Она же, судя по количеству снимков в соцсетях, едва ли не самая фотогеничная. «Скелет»станции не спрятан за декоративными панелями, а открыт. Знаете, это как жилье в стиле «лофт»: брутально, но красиво. Ее же за букву Ё в названии и необычный дизайн в беседе с «РГ» отметил историк метро Александр Попов . На второе место участники опроса поставили «Рассказовку» Солнцевской линии. Наконец, замыкает тройку лидеров станция «Румянцево» Сокольнической линии, выделяющаяся ярким дизайном. Она оформлена в стиле абстракционизма, поэтому ее в шутку называют «Квадратами Малевича».

Комплименты от пассажиров в соцсетях часто получает станция " ЦСКА " Большой кольцевой линии метро. Фото: Александр Корольков

Основатель проектного агентства «Простор» Анна Носова выделила несколько станций. «Солнцево» она отмечает за работу с естественным освещением, «Новопеределкино» — за орнаменты, вписанные в современный дизайн. «Рассказовка», по ее мнению, выгодно отличается входной группой, где помимо освещения, озеленения и малых архитектурных форм установлена скульптурная композиция, посвященная метростроевцам и писателям. Самым удачным за пять лет проектом с эстетической точки зрения руководитель архитектурной мастерской Градостроительного института пространственного моделирования и развития «Гипрогор Проект» Акоп Иликчян называет «Лефортово»: оформление современное и лаконичное, а освещение подчеркивает архитектурную форму.

"Рассказовка" оформлена в литературном стиле. Колонны декорированы под шкафы с QR-кодами, с помощью которых можно скачать электронные книги. Фото: Марина Волосевич