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Инсайд: армян из ХМАО вербуют для войны в Карабахе 

Ura.Ru 41 минуту назад
Инсайд: армян из ХМАО вербуют для войны в Карабахе
Фото: ТАСС
Среди граждан Армении, проживающих на территории ХМАО, распространяется информация о необходимости вернуться в страну и отозваться на мобилизационный сбор, объявленный премьером страны Николом Пашиняном. О вербовке журналисту URA.RU рассказал источник в одной из диаспор, попросивший об анонимности.

«Пришло по WhatsApp сообщение от товарища, где он пишет, что ему сказали в московской диаспоре, что нужно ехать в Гюмри (второй по численности город в Армении — прим. ред.), идти в военкомат, становиться в резерв. Поспрашивал у своих, несколько человек тоже получали такие сообщения, но не все», — рассказал URA.RU инсайдер.

По мнению опрошенных журналистом агентства армян, в том числе не входящих в диаспоры, подобные сообщения — не более чем провокация. С этим согласны и официальные представители народа. Так, по мнению главы армянской диаспоры в Сургуте Арменака Симоняна, это все «политические игры и простой народ к этому конфликту не имеет отношения».
В свою очередь, один из ветеранов боевых действий в Чечне, боец частной военной компании не исключил, что может отправиться воевать на стороне Армении, если будет «соответствующий заказ», но пока его не было.
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Комментарии
Другое , Армия , Армения , Ханты-Мансийский автономный округ
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