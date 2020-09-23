Прогнозы и ставки на матч «Бавария» — «Севилья»: машина под руководством Флика возьмет Суперкубок УЕФА

24 сентября в матче за Суперкубок УЕФА сразятся «Бавария» и «Севилья». В прошлом сезоне баварцы в блестящем стиле выиграли Лигу чемпионов, а испанцы победили во втором по значимости еврокубке — Лиге Европы. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет»

«Бавария» — «Севилья»: прогноз и ставки на Суперкубок УЕФА 24 сентября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

20 сентября на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште «Бавария» сыграет с «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Матч ТВ». Прямой эфир встречи начнется в 22:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает явным фаворитом «Баварию». Сделать ставку на победу немецкой команды можно с коэффициентом 1.35, что соответствует 71% вероятности. Выигрыш «Севильи» оценен котировкой 8.00 (12%), а ничья идет за 5.80 (17%).

Поставить на то, что «Бавария» победит с учетом возможного овертайма и серии пенальти, можно за 1.18 (80%). Шансы испанцев эксперты оценили коэффициентом 4.90 (20%).

Аналитики ожидают результативный матч. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.30, а на тотал меньше 2.5 — за 3.15.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.55. На итоговый ноль у хотя бы одного из коллективов установлена котировка 2.35.

«Бавария» — «Севилья»: какие делать ставки на игру за Суперкубок УЕФА 24 сентября

«Бавария» выдала блестящее выступление после рестарта прошлого сезона, завоевав три трофея! И кажется, команда Флика не собирается останавливаться. Из потерь — только Тиаго Альканатара, перешедший в «Ливерппуль». Возможно, не сыграет Леон Горетцка , но его есть кем заменить. Перед матчем за Суперкубок баварцы размялись в первом туре Бундеслиги на «Шальке». 8:0 — с таким счетом завершилась эта встреча. Тотальное доминирование мюнхенского клуба. И мотивация у этих парней не пропадает.

В чемпионате Испании сезон тоже стартовал, но «Севилья» еще не начинала играть. К счастью, это не связано с коронавирусом, просто футбольные власти дали андалусийцам чуть больше времени на восстановление. Главное приобретение межсезонья — возвращение в состав Ивана Ракитича . Хорват, конечно, уже не тот, что на пике карьеры, но принести пользу команде, безусловно, еще может.

«Севилья» здорово играет в обороне, но, кажется, сейчас против «Баварии» устоять не может никто. Давно не было такого, чтобы в финале еврокубка был такой ярко выраженный фаворит. Поэтому напрашивается ставка на победу баварцев. Букмекерская компания «Фонбет» предлагает коэффициент 1.35 на такой исход

Скорее всего, голов будет много. Немецкий клуб играет по принципу «мы забьем, сколько захотим, а вы — сколько сможете». При этом баварцы дают играть соперникам, у ворот Мануэля Нойера возникают моменты. Другой вопрос, что сама «Бавария» и создает, и реализует свои шансы увереннее любого. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче в БК «Фонбет» можно за 1.30. Если вы хотите увеличить потенциальную прибыль, можно рассмотреть ставку на ТБ 3.5. Если команды забьют 4 гола или больше, сыграет коэффициент 1.85 . Поставив 1000 рублей, в случае успеха вы получите 1850 рублей.

Кроме того, интересной выглядит комбинированная ставка на победу «Баварии» при условии, что обе команды забьют. В победе немцев мало сомнений, в том, что будут голы — тоже. Кажется, нас ждет не самый типичный финал. Поставить на выигрыш «Баварии» при том, что обе команды забьют, в БК «Фонбет» можно за 2.40.