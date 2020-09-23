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В Москве простились с ведущим «Русского лото» Борисовым

Rambler News Serviceиещё 20
23 сентября 2020
Прощание с актером и ведущим «Русского лото» Михаилом Борисовым прошло в Москве на Большой сцене Театрального института им. Щукина, сообщил [ТАСС](https://tass.ru/obschestvo/9529419). Мероприятие посетили сотни поклонников артиста, его друзья и коллеги. Актриса Ольга Чудакова отметила, что Борисов сыграл в ее жизни роль наставника. Актер Олег Кассин в свою очередь назвал его одним из самых любимых педагогов. «Он поставил успешный спектакль в Театре Сатиры. Там мы с Федором Добронравовым играли, объездили полстраны. Мы с ним встречались недавно, перед пандемией, по поводу новой постановки. Общались по телефону, очень надеялись, что [художественный руководитель театра Александр] Ширвиндт разрешит нам поставить спектакль, но - нет. С таким разочарованием расстались, но у нас еще было много планов», - отметил Кассин. Телеведущего похоронят на Востряковском кладбище на юго-западе Москвы. Михаил Борисов скончался 19 сентября в возрасте 71 года. Он работал в театре, кино и на телевидении. В институте им. Щукина Борисов заведовал кафедрой режиссуры.
В Москве простились с ведущим «Русского лото» Борисовым
Фото: Rambler News ServiceRambler News Service
Другое,Ольга Чудакова,Олег Кассин,Михаил Борисов,Федор Добронравов,ИТАР-ТАСС,Москва,
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