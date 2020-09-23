В Москве простились с ведущим «Русского лото» Борисовым

Прощание с актером и ведущим «Русского лото» Михаилом Борисовым
прошло в Москве
на Большой сцене Театрального института им. Щукина, сообщил [ТАСС](https://tass.ru/obschestvo/9529419). Мероприятие посетили сотни поклонников артиста, его друзья и коллеги. Актриса Ольга Чудакова
отметила, что Борисов сыграл в ее жизни роль наставника. Актер Олег Кассин
в свою очередь назвал его одним из самых любимых педагогов. «Он поставил успешный спектакль в Театре Сатиры. Там мы с Федором Добронравовым
играли, объездили полстраны. Мы с ним встречались недавно, перед пандемией, по поводу новой постановки. Общались по телефону, очень надеялись, что [художественный руководитель театра Александр] Ширвиндт разрешит нам поставить спектакль, но - нет. С таким разочарованием расстались, но у нас еще было много планов», - отметил Кассин. Телеведущего похоронят на Востряковском кладбище на юго-западе Москвы. Михаил Борисов скончался 19 сентября в возрасте 71 года. Он работал в театре, кино и на телевидении. В институте им. Щукина Борисов заведовал кафедрой режиссуры.