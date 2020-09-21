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Онищенко назвал риски введения четырехдневки в России 

Российская Газета и ещё 28 23 часа назад
Онищенко назвал риски введения четырехдневки в России
Фото: Российская Газета
Обсуждаемое сокращение количества рабочих дней до четырех может иметь негативный эффект. Об этом предупредил депутат Госдумы от "ЕР", бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Парламентарий рассказал об опасности введения в стране четырехдневной рабочей недели в интервью KP.Ru. Он предупредил, что реализация инициативы будет, по его мнению, стимулировать рост алкоголизма среди населения, поскольку в стране недостаточно развита индустрия отдыха.

— Мы начнем резко потреблять алкогольные напитки, — считает Онищенко. — Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния.

То есть в запасе у россиян будут два дня, чтобы прийти в норму, так что это будет стимулом для того, чтобы коротать время за распитием спиртного, считает депутат. Тем более, что семейный отдых вне стен дома еще не настолько популярен, отметил Онищенко.
Он добавил, что переход на укороченную рабочую неделю невозможен из-за текущей экономической ситуации — это, по оценке депутата, затянет процесс восстановления экономики.
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Комментарии
Другое , Геннадий Онищенко , Единая Россия , Госдума , Комсомольская правда
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