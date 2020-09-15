Ефремов может помочь содержащимся в СИЗО школьникам подготовиться к ЕГЭ

"Так что с точки зрения пребывания в камере все нормально", - рассказала она. По ее словам, Ефремов удовлетворен и питанием в СИЗО, а недостающие и продукты и товары первой необходимости уже заказывает себе в тюремном магазине [ГУП "Калужское", где можно делать заказы с оплатой с электронного счета].

"С точки зрения состояния здоровья у него в целом все нормально. Конечно, сначала у него был большой стресс, но с ним уже поработал психолог, поработали медики, и на сегодняшний день он говорит, что у него никаких жалоб на условия пребывания нет", - добавила омбудсмен. Она оценила условия пребывания Ефремова в СИЗО как "вполне удовлетворительные", и, по ее словам, об этом же говорил и сам Ефремов. "У него жалоб никаких нет. Он признался, что ожидал худшего, а сейчас всем доволен. К нему уже приходили адвокаты, уже подана апелляция", - добавила столичный омбудсмен.