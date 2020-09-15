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Ефремов может помочь содержащимся в СИЗО школьникам подготовиться к ЕГЭ

ТАССиещё 3
2 часа назад
Актер Михаил Ефремов может помочь школьникам, содержащимся в том же СИЗО, что и он, подготовиться к сдаче ЕГЭ. Об этом сообщила ТАСС посетившая СИЗО-5 ("Водник") уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Ефремов может помочь содержащимся в СИЗО школьникам подготовиться к ЕГЭ
Фото: ТАССТАСС
"Я посетила находящихся в том же СИЗО несовершеннолетних подростков-москвичей. В большинстве они все одиннадцатиклассники и готовятся к сдаче ЕГЭ", - сообщила Потяева. Она напомнила, что когда в столичном СИЗО оказались под стражей футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, они участвовали в вовлечении других содержащихся под стражей в занятия спортом.
"Я предложила, чтобы и Михаил Олегович мог применить свои навыки с точки зрения литературы в отношении несовершеннолетних. Но этот вопрос должна решить администрация СИЗО. Нам пообещали, что этот вопрос проработают", - рассказала столичный омбудсмен.
По ее словам, в условиях ограничений из-за коронавируса она смогла увидеть условия в камере, куда после приговора был помещен Михаил Ефремов, по системе видеонаблюдения.
"Камера нормальная, четкое приватное место, в камере находятся еще два человека, оба с высшим образованием, вполне адекватные. Михаил Олегович полностью доволен сокамерниками, они ведут беседы. Он даже уже читал им одно из литературных произведений - отрывок из пьесы", - сообщила Потяева.
"Так что с точки зрения пребывания в камере все нормально", - рассказала она. По ее словам, Ефремов удовлетворен и питанием в СИЗО, а недостающие и продукты и товары первой необходимости уже заказывает себе в тюремном магазине [ГУП "Калужское", где можно делать заказы с оплатой с электронного счета].
"С точки зрения состояния здоровья у него в целом все нормально. Конечно, сначала у него был большой стресс, но с ним уже поработал психолог, поработали медики, и на сегодняшний день он говорит, что у него никаких жалоб на условия пребывания нет", - добавила омбудсмен. Она оценила условия пребывания Ефремова в СИЗО как "вполне удовлетворительные", и, по ее словам, об этом же говорил и сам Ефремов. "У него жалоб никаких нет. Он признался, что ожидал худшего, а сейчас всем доволен. К нему уже приходили адвокаты, уже подана апелляция", - добавила столичный омбудсмен.
Другое,Павел Мамаев,Михаил Ефремов,Александр Кокорин,ФСИН,ИТАР-ТАСС,Москва,
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