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Помывших обувь в храмовом источнике уроженцев Чечни заставят извиниться 

Газета.Ru и ещё 14 16 часов назад
Помывших обувь в храмовом источнике уроженцев Чечни заставят извиниться
Фото: Газета.Ru
В Союзе чеченской молодежи заверили, что всех кто мыл обувь в храмовом источнике в Калининграде извинятся. Об этом председатель организации Рустам Тапаев рассказал изданию «Подъем».
Он отметил, что такое поведение непозволительно по отношению к православным, к мусульманам или к кому-либо то ни было вообще. По словам главы союза, к объекту религиозного значения всегда следует «относиться аккуратно и осторожно».
"Мы обязательно разберемся в этом случае, и я уверен, что больше такого не повторится. Это действительно очень неприятно. Мы узнаем, кто там остальные участники были. Я уверен, что ребята извинятся. Я думаю, что они это сделали несознательно. Поэтому извиниться, когда ты сделал что-то неправильно, это признак силы. Я думаю, они с радостью это сделают", — сказал Тапаев.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором несколько уроженцев Чечни со смехом помыли ботинки в источнике со святой водой при православном храме в Калининграде.
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Другое , Рустам Тапаев , Калининград , Чеченская Республика
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