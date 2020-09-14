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СМИ: Екатерину Гордон обвинили в мошенничестве 

ИА Regnum 37 минут назад
Жительница Пензы Екатерина Мельниченко обратилась в полицию, обвиняя владелицу компании «Гордон и сыновья» экс-кандидата в президенты РФ Екатерину Гордон в возможных мошеннических действиях. Проводится проверка.
Как сообщает издание «Версия», Мельниченко потребовалась помощь Гордон, чтобы привлечь к ответственности гадалку, которая обманом выманила у нее около 2 млн рублей. По словам Мельниченко, вместо юридической защиты своей клиентки Гордон выложила в соцсетях два поста с фотографиями и один видеоролик. Гонорар за «освещение проблемы в СМИ» составил 300 тыс. рублей. В результате гадалка не понесла наказания и не вернула деньги.
По данным «Версии», Екатерина Гордон не является адвокатом.
«Версия» приводит историю одной из бывших клиенток Гордон Юлии Борисовой, которая обратилась за помощью в фирму и была обескуражена, когда переданные документы оказались у защитника ее оппонента. Девушка утверждала, что ее избил певец Павел Кашин и после лечения она пыталась добиться справедливости. По словам Борисовой, юрист «Гордон и сыновья» забрал у нее документы якобы для проверки, а потом содержащиеся в них сведения стали известны противоположной стороне. Теперь уже бывшая клиентка вспоминает, что сама защитница даже не приехала на подписание договора.
В заключение «Версия» отмечает, что юридической фирмы с названием «Гордон и сыновья» в официальном реестре юридических лиц не существует.
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Другое , Павел Кашин , Юлия Борисова , Екатерина Гордон , Пенза
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