В Лондоне возобновится суд над Ассанжем 

Иране и Сторонники Ассанжа считают его борцом за свободу слова, разоблачавшим злоупотребления американских властей. США обвиняют 49-летнего Ассанжа в заговоре с целью взлома правительственных компьютеров и нарушении закона о шпионаже в связи с разглашением конфиденциальной информации в 2010-2011 годах, уточняет Reuters. В Вашингтоне полагают, что, публикуя неотредактированные документы, он «безрассудно подверг опасности жизнь источников разведки в Ираке Афганистане ».

В понедельник суд начнет заслушивать свидетелей защиты. Адвокаты, в команду которых входит известный испанский юрист Бальтасар Гарсон , намерены сообщить суду, что дело в отношении Ассанжа является политически мотивированным, а его психическое здоровье находится под угрозой. Защита также собирается обратить внимание судьи на то обстоятельство, что условия содержания в тюрьмах США нарушают британские законы о правах человека.

Команда юристов утверждает, что обвинения против основателя WikiLeaks представляют угрозу свободе прессы. Защита Ассанжа ранее сообщала о том, что, у него появились очень серьезные проблемы со здоровьем.

По словам отца находящего в британской тюрьме австралийца, «Джулиан находится при смерти». В марте адвокаты попросили освободить их подзащитного, так как он «крайне уязвим для коронавируса». Но суд отказался выпускать его из-под стражи, сославшись на высокий риск того, что он скроется от правосудия.

Ассанж стал широко известен в 2010 году, когда неизвестный до этого сайт WikiLeaks опубликовал видео атаки американских вертолетов Apache в Багдаде в 2007 году, в результате которой погибло не менее десяти человек, включая двух сотрудников Reuters. Позже на сайте было опубликовано огромное количество военных документов и дипломатических телеграмм.