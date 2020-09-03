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На Западной Украине националист выстрелил в экс-чиновника Владимира Путина 

Свободная пресса 1 час назад
Сегодня в городе Хмельницкий был произведён выстрел в бывшего чиновника городского совета, экс-советника мэра указанного областного центра по имени Владимир Путин, передает местное издание «НГП».
Сам конфликт с применением огнестрельного оружия был зафиксирован камерой наблюдения.
Бывший советник городского главы Владимир Путин обвинил в указанном нападении члена одной из националистических организаций Александра Сиротина.
В названном СМИ уточняется, что пострадавший ранее работал в управлении по вопросам жилищного хозяйства Хмельницкого горсовета.
"Сегодня утром заехал на улицу Панаса Мирного, 14/1Б в Хмельницком, где случайно встретил машину Александра Сиротина. Он приостановился, открыл окно в машине и начал со мной ссориться. Затем достал пистолет, выстрелил в мою сторону. Я успел прикрыться рукой, но пуля пролетела над лобовым стеклом моей машины ", — поведал Путин.
В местной полиции проинформировали, что по данному факту начато расследование по ч.4 ст 296 УК ("Хулиганство").
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Комментарии
Другое , Александр Сиротин , Владимир Путин
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