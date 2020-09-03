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Российская полиция начала поиск фельдшера-зомби 

Lenta.ru и ещё 6 11 часов назад
В Ростове-на-Дону блогер Иван Сычев, загримировавшись под фельдшера-зомби, ездил по городу в машине скорой помощи и пугал местных жителей. Видео пранка в четверг, 3 сентября, публикует Telegram-канал «Подъем».
Сам блогер в своем Instagram-аккаунте объяснил, что это перфоманс, цель которого — привлечь внимание к халатности врачей. Сычев уверяет, что по вине медиков скончалась его мать — врачи скорой помощи не определили у женщины сердечный приступ.
Теперь сотрудники полиции начали поиск участника видеоролика и проверяют его действия на наличие в них состава административного правонарушения. В частности, будет установлено, на каком основании пранкеры использовали автомобиль скорой помощи с включенными проблесковыми маячками.
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Другое , Видео , Иван Сычев , МВД
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