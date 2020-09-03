Против России ведётся массированная гибридная война 

В наши тревожные дни, когда моя Родина — Армения , изо дня в день погружается в глубокий экономический кризис, чреватый обернуться дефолтом, а власть предержащие, слепо подчиняясь инструкциям заокеанских кукловодов и соросовской камарильи армянского разлива, занимаются всякой ерундой и словоблудием, любого здравомыслящего гражданина Республики Армения (далее РА) не может не охватить чувство глубокой тревоги за судьбу армянской государственности. При этом конкретно меня не покидает осознание некоей собственной вины за положение дел в нашей стране. Пишу эти строки не из желания изобразить в современной Армении (еще в 301 г. принявшей Христианство как государственную религию, причём за 11 лет до того, как в 312 г. император Константин I Великий провозгласил Христианство официальным культом Римской Империи) отправление религиозной церемонии мусульман-шиитов Шахсей-Вахсей, которая имитирует страдания и гибель потомков халифа Али (зятя пророка Мухаммада), убитого в 680 г. в битве при Кербеле. Нет, уважаемый читатель, Шахсей-Вахсей отнюдь не в нашей христианской традиции даже в условиях, когда, не только при молчаливом согласии, но и при прямом потакании властей РА, Армянская Апостольская Святая Церковь подвергается сатанинским нападкам со стороны расплодившихся после государственного переворота в РА апреля-мая 2018 г. последователей тоталитарной религиозной секты «Слово жизни», разного рода соросовских прихлебателей и активистов ЛГБТ-сообщества. Чувство же своей вины обусловлено тем, что единственным оружием борьбы против антинациональных властей Армении, увы, в настоящее время являются лишь мои статьи, к счастью, публикуемые ИА REGNUM, а дальнейшем публикуются двумя-тремя патриотическими интернет-изданиями — «Иравунк», «Новое время» и Shame. am и через сеть первичных организаций партии «Национальное Единение» распространяются в марзах (областях) Республики Армения. К сожалению, уважаемый читатель, за два с половиной года после государственного переворота в РА, мне так и не удалось склонить кураторов оппозиционных телеканалов к осознанию абсолютной проигрышности их великодушного, этакого снисходительного отношения к персоне «народного премьера» Никола Воваевича, его трепетным обереганием путём недопущения вашего покорного слуги, Арташеса Гегамяна в телеэфир подконтрольных им телеканалов. Без ложной скромности могу констатировать, что имевшие место в 2019 и 2020 годах два моих выступления по телеканалу ArmNews собрали весьма внушительную зрительскую аудиторию, что, конечно, не могло не насторожить Никол Воваевича, себя любимого, видимо, и ещё кое-кого. Но не это главное. Так чем же обусловлены мои тревоги за судьбу РА?

Замечу, что по состоянию на 25 августа 2020 года, согласно сборника «Основные предварительные макроэкономические показатели, полученные по текущим оперативным сводкам, характеризующие социально-экономическое положение РА», показатель экономической активности в январе-июле 2020 г. к январю-июлю 2019 г. составил 94,3%, при этом объём строительства — 77,4%, оборот торговли — 89,0%, объём услуг (без торговли) — 90,7%, внешнеторговый оборот — 88,7%. Отметим также, что объём экспорта составил 93,6%, что на $75,1 млн меньше соответствующего показателя за такой же период 2019 г. На этом фоне, согласно сборника «Вестник Центрального Банка , июнь 2020 г.» (стр. 44), чистый приток денежных средств из-за рубежа по банковской линии физическим лицам РА в январе-июне 2020 года составил $192 млн 774 тыс., что на $37 млн 417 тыс. меньше, чем за такой же период 2019 г. Для полноты картины приведём данные о динамике показателей государственного внешнего долга за этот же период. Так, согласно сборника Статистического Комитета Республики Армения «Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-июне 2020 года», стр. 121 к 1 июля 2020 г. государственный долг РА составил $ 7 млрд 721 млн 753 тыс. (заметим, что согласно данным минфина РА к 1 августа т. г. государственный долг РА за 1 месяц увеличился на $ 217 млн 247 тыс. и составил $ 7млрд. 939 млн). При этом к 1 августа т. г. государственный внешний долг составил $ 1 млрд 55 млн И в течение месяца возрос на $ 74 млн, а с начала года возрос на $ 479 млн Отметим и то обстоятельство, что в 2020 г. сумма платежей по процентам государственного долга в т. г. предусмотрена в объёме 167 млрд драмов (драмы — денежная единица РА, $ 1 = 476,56 по текущему курсу), а на погашение государственного долга государственным бюджетом предусмотрено израсходовать 272 млрд драмов ($ 570 млн 757 тыс.). При этом заметим, что дефицит бюджета на 2020 г. предусмотрен в объёме 183 млрд драмов или $ 384 млн То есть в совокупности финансовые нужды государства для обслуживания внешнего долга и дефицита бюджета в 2020 г. составят 622 млрд драмов, или $ 1 млрд 305 млн 187 тыс. И это при том, что когда доходы государственного бюджета на текущий год запланированы в объёме 1,697 триллиона драмов ($ 3 млрд 560,1 млн), то есть обслуживание госдолга и дефицита бюджета превысят 36,66% доходов госбюджета. И это в условиях существенного сокращения в текущем году объёма прямых иностранных инвестиций, то есть сокращения протока волюты в РА. Да простит меня уважаемый читатель за столь подробное описание состояния дел в финансовой сфере Республики Армения. Думаю, что оно поможет глубже понять полную неадекватность действий «народного премьера» Никола Воваевича и его приспешников в условиях столь тревожного состояния в бюджетной сфере РА. Для доказательности справедливости данной оценки достаточно ознакомиться с повесткой работы Правительства РА, уже не приходится говорить о нескончаемых live-ах новоявленного бородатого армянского Нарцисса наших дней, лично известного как Никол Воваевич Пашинян . Впрочем, чтобы не погрешить против истины, изначально отметим: сказать, что Никол Воваевич бездельничает было бы не честно. Свои во истину революционные знания во всех областях нашей жизни он всячески старается довести, в частности, до фермеров. Так, в ходе недавней рабочей поездки в Котайкский марз (область) Никол Воваевич щедро поделился с селянами своими безграничными знаниями в области … выращивания ягод. Оказывается, что, согласно советам «народного премьера», для получения высоких урожаев ягод крайне важно знание фермерами в том числе выпускниками вузов, как минимум, русского и английского языков: «нельзя в наши дни выращивать ежевику без знания русского языка, ведь ЕАЭС — наш самый крупный рынок». Не правда ли, звучит мудро, тем более, что в недавнем интервью программе Hard Talk BBC он своим личным примером преподал всем урок. И вовсе не беда, что в ходе этого интервью стало открытием, что армяне Нагорного Карабаха составляли не 80−90%, а всего лишь 18−19% от общего населения Арцаха. Эта воинствующая безграмотность «народного премьера» (надеюсь в данном случае обусловленная невладение им английского языка) относительно необходимости знания иностранных языков при выращивании ягод — прямое издевательство над тружениками села, которые в наши дни буквально изнывают под бременем неоплаченных ссуд, долгов за водопользование и при этом в качестве утешения они вынуждены слушать от Никола Воваевича только ему одному известные секреты повышения урожайности ягодных культур.

Можно было и далее продолжить изложение фактов из тяжелых, но содержательных трудовых будней Никола Воваевича, более того, привести умилительные примеры, характеризующие неугомонный характер «народного премьера», который в силу своего трудолюбия даже в ходе кратковременного отпуска занят работой, как-то: Никол Воваевич собственнолично зазывает граждан РА посетить достопримечательности Армении, особенно места, связанные с именем царя Армении Ашота II Ерката (Железный), правившего в 914−928 (929) гг. (в прямом эфире в Facebook Никол Воваевич показал старинную крепость Ашота Ерката и красивую окрестность вокруг неё, сопровождая сей показ агитацией обязательно посетить эти места). Согласно Николу Воваевичу, вовсе не беда, что в условиях пандемии коронавируса, когда почти каждый третий житель Армении оказался за чертой бедности, а многие десятки тысяч наших граждан не могут расплатиться по ранее взятым кредитам, всё это отнюдь не помеха для туристических поездок. В сложившемся в РА тяжёлом социально-экономическом положении премьер-министру выступать в роли туристического агента, мягко выражаясь, на грани сумасшествия, но «народному премьеру» все эти напасти, свалившиеся на головы наших граждан из-за бездарного правления властей, не надо превращать в трагедию, это всё преходяще.

Не скрою, уважаемый читатель, что, наблюдая за действиями Никола Воваевича и сотоварищи, единственное чувство, которое я испытал, было недоумение. И оно во многом было обусловлено выплеснувшейся наружу какой-то неувязкой, связанной с тем, что, с одной стороны, «народный премьер», наконец-то, освободился, хотя и частично, от полного следования установкам соросовских кукловодов, чему доказательством «свободное плавание» Никола Воваевича в своих рассуждениях по самым разным темам. С другой стороны, уважаемый читатель, моё недоумение вызвано тем, что даже соросовским разрушителям государственности и в голову не могли прийти подобные новые, революционные технологии оболванивания населения, которыми свободно пользуется Никол Воваевич. Анализируя действия «народного премьера», невольно склоняешься к выводу, что в Республике Армения властями реализуется опасная технология оболванивания населения путём последовательного его зомбирования, не исключаю, что зачастую это происходит на бессознательном уровне. Причём этой цели подчинены все социальные институты РА: политика, проводимая Правительством РА в области образования, науки, культуры, религии, разного рода неправительственные организации, щедро финансируемые фондом Сороса «Открытое общество» и прочими псевдорадетелями укрепления гражданского общества, соблюдения прав человека и тому подобной навязываемой обществу политической ерунды. В то же время, внимательно отслеживая за реакцией армянского общества к процессам разрушения армянской государственности, с тревогой вынужден констатировать, что довольно-таки существенная её часть оставляет впечатление лишённой воли, способности трезво оценивать происходящее, пассивной общности людей. Размышляя над этим, на память пришло исключительное по своей актуальности выступление перед членами Совета Федерации России выдающегося учёного и мыслителя, действующего руководителя Научно-Исследовательского Центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука , имевшее место аж 30 сентября 2015 года. Михаил Валентинович еще 5 лет назад в своём выступлении в Совфеде РФ предрёк: «Сегодня возникла реальная технологическая возможность вмешаться в процесс эволюции человека. И цель — создать принципиально новый подвид Homo sapiens — служебного человека. Служебный человек обладает ограниченным самосознанием, его размножение находится под внешним контролем, „дешевым кормом“ ему служат генно-модифицированные организмы». Дальше, больше. В своей речи М. В. Ковальчук процитировал строки из меморандума национальной безопаснаоти США 1974 года: » … Политика в области народонаселения становится весьма важной для соблюдения экономических интересов США. Следует создать социальные и психологические предпосылки для якобы стихийного снижения рождаемости… Примеры того, какие работы ведет американское агентство DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency — агентство передовых оборонных исследовательских проектов — агентство Пентагона , отвечающее за разработку новых технологий для использования в вооруженных силах) в этой области, по управлению сознанием, по созданию этногенетических систем можно увидеть, если почитать только названия, достаточно понять каковы масштабы этой деятельности». Опасные последствия результатов технологий, о которых говорил академик М. В. Ковальчук, создающих «возможность для воздействия на психофизиологическую сферу человека, причем очень легкую и простую», а также «внедрение в массовое сознание представлений, противоречащих естественным (семей без детей и ценностей ЛГБТ)», мы видим на примере современной Армении. Уважаемый читатель, в условиях, когда: «Ряд Telegram-каналов, освещающих конфликтные события в мире, сообщили о том, что в Азербайджан переброшено около 500 сирийских боевиков, в основном туркоманы из вооруженных формирований „Султан Мурад“, Свободной Сирийской армии и „Хамзат“, о чём написал обозреватель „Независимой Газеты“ Владимир Мухин в статье от 1 сентября 2020 г. под заглавием „Сирийские боевики в Азербайджане готовятся к блицкригу в Армении“ — поясним, чем занят „народный премьер“ РА. Но прежде приведём некоторые подробности из этой статьи, в частности, В. Мухин пишет: „На днях в Баку прошла акция протеста, участники которой призывали Турцию „спасти Азербайджан от армян и русских“. Они, размахивая флагами Турции, требовали от властей „разместить турецкую военную базу и взять реванш за июльские бои на армяно-азербайджанской границе …“. Востоковед Игорь Дмитриев , комментируя оценку в своем Telegram-канале, утверждает, что „фактически военную базу в Азербайджане турки уже создали. Ходят активные слухи, что Турция после учений (имеются в виду азербайджано-турецкие маневры, которые состоялись в июле — начале августа 2020 года. — „НГ“) оставила в Азербайджане часть своих военных, в том числе самолеты F-16 с персоналом в дополнение к подразделению турецких беспилотников. Эти выводы косвенно подтверждает турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети „Анкара-Москва“ Энгин Озер, которого активно цитируют азербайджанские СМИ. Он утверждает: „Турецкие военные и так присутствуют в Нахичевани, почему бы не дать им официальный статус, ведь юридических препон для этого нет“.

А какова реакция „народного премьера“ Никола Воваевича, себя любимого? Вполне уместно может задаться вопросом уважаемый читатель. Что же успокою. Никол Воваевич, будучи стратегом галактического масштаба, дал, как это сейчас модно называть, асимметричный ответ, а именно: с заповедных лесов своей малой родины Иджевана в прямом эфире в Facebook он, повторюсь, стал рекламировать туристические маршруты ведущие к крепости царя Ашота Ерката (Железного), чем наверняка, привёл в смятение азербайджано-турецких военных стратегов. Так-то им и надо. Знай наших! Благо, что в руководстве Министерства обороны Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения работают чудом уцелевшие в годы николавоваевического кадрового беспредела профессиональные военные. Не сглазить бы! В этих условиях рассказывать Николу Воваевичу о глобальных вызовах XXI века, о приоритетах научно-технического развития жизненно важных для экономического выживания Республики Армения, о тактических и стратегических задачах — в плане восприятия всего этого с его стороны равнозначно площадной ругани в адрес „народного премьера“. Какие ещё там мудрствования „от лукаваго“ о востребованности внедрения в экономику РА принципиально новых технологий и продуктов, поиска новых рынков. Все эти, на взгляд Пашиняна, благоглупости вовсе не входят в число приоритетов, ради реализации которых был произведён государственный переворот. Тем более в условиях, когда окопавшиеся во властных структурах РА соросята в доску молчат на этот счёт. На этом гнетущем фоне уже не приходится говорить об абсолютном незнании власть предержащими Армении элементарных основ функционирования системы управления, в основе которых управляющая и управляемая подсистемы. Им абсолютно неведомы характер взаимодействия управляющей и управляемой систем, их сущность и свойства. Словом, налицо полное отсутствие минимальных знаний, хотя бы мало-мальски необходимых для управления государством. Им доселе, спустя два с половиной года после захвата власти в РА, чуждо понимание той простой истины, что процесс управления — это не бесконечные, как правило, безграмотные в плане предмета обсуждения прямые эфиры по Facebook, а это должно быть целенаправленным воздействием управляющей системы (в нашем случае Правительства РА) на управляемую, ориентированным на достижение определенной цели. Свидетельства объективности этого вывода о непрофессионализме властей изобилуют. Так, уже стало повседневной практикой, когда обсуждение актуальных вопросов нашей повседневной жизни происходит на улице, у зданий Правительства, а также министерств РА. При этом предметом обсуждения являются будь то вопросы эксплуатации Амулсарского золоторудного месторождения или же протестные митинги, сопровождаемые разоблачением антинациональных начинаний правительства РА, нацеленных на разрушение генетического кода армянского народа. Действий, коварно реализуемых путём изменения школьных программ, изъятия оттуда всего того, что формирует содержание цивилизационных основ армянской нации. Об этом мне уже приходилось писать в статье „Проект глобалистов „Никол Пашинян“ потерпел фиаско! Что дальше?“, опубликованной 18 августа т. г. ИА REGNUM.

Читая многие десятки, если не сотни аналитических статей, анализируя официальные статистические материалы, внимательно осмысливая выступления и интервью специалистов самых разных профилей в СМИ и по телевидению, постоянно задаюсь вопросом: а как охарактеризовать нынешнее состояние армянского общества? При этом полностью отдаю себе отчёт в том, что будущее армянского общества, функционирующего под руководством приведенных из-за океана нынешних властей РА, в случае неприятия действенных мер по их незамедлительному отстранению приведет к полному разрушению армянской государственности. С чем мы имеем дело? Вновь и вновь задаешься вопросом: неужто насаждаемые соросовской политической братвой нравы являются чем-то новым в обустройстве современного общества. Как и следовало ожидать, и в этом случае всё новое это давно забытое старое. Так, 30 декабря 2018 г. интернет-издание Планета КОБ (Концепция общественной безопасности) опубликовало статью Дианы Меркурьевой под заглавием „Как победить Толпо-элитаризм?“. Прочитав эту статью, первое, о чём подумал, так это то, что автор статьи, сама того не подозревая, формализовала и перевела на научный язык все события, происходящее в РА после государственного переворота апреля-мая 2018 года. Чтобы читателям было понятно о чём идёт речь, несколько подробнее изложу определённые выдержки из этой публикации. Само понятие Толпо-“элитаризм“ автором определяется как иерархическое пирамидальное устройство общества, в котором высшие слои общества не признают человеческого достоинства нижних слоёв общества и паразитируют на нём. На примере Никол Воваевича и правительства РА, а также фракции „Мой шаг“, имеющей большинство в Национальном Собрании РА (далее НС РА), подконтрольной „народному премьеру“, мы видим предметное воплощение в жизни современной Армении Толпо-»элитаризма». Далее в статье читаем, что Толпо-«элитаризму» свойственно (Столпы Толпо-«элитаризма»): 1. Иерархичность, пирамидальность (это точь в точь присуще правительству РА); 2. Безнравственность, антиэтика (достаточно напомнить читателям, что за провалы в работе руководители исполнительной и законодательной властей РА за последний год были премированы в сумме $120 млн); 3. Паразитизм (убедительным подтверждением полного соответствия николвоваевической клики этому определению могут послужить десятки публикаций на эту тему, в том числе и автора этих строк, не говоря об уголовных делах, возбуждённых против представителей власть предержащих); 4. Монополия на знание (это очень характерно для «народного премьера», весьма смело объявившего беспощадную войну эпидемии коронавируса, грозно заявив, что он пинцетом уничтожит каждый из вирусов); для полноты картины отметим, что в итоге действий нашего популиста всезнайки по состоянию на 2 сентября 2020 г. число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 44 075; для сравнения отметим, что, по состоянию на 1 сентября, таких случаев было 43 878, то есть за сутки было выявлено 197 новых случаев заражения; в общей сложности от осложнений коронавируса в РА скончались 884 человека; число излечившихся от инфекции составляет 38 631; на лечении находится 4291 человек; общее количество проведенных тестов 209 389; Армения в этой грустной статистике занимает 14 место в списке стран, проваливших борьбу с пандемией коронавируса. Зато в этих условиях министр здравоохранения РА Арсен Торосян счёл возможным уйти в отпуск (не это ли ярчайшее проявление безнравственности и паразитизма?).

Я не стану далее подробно излагать абсолютное соответствие, полную идентичность Толпо-«элитаризма» с сутью правительства РА, а отмечу лишь вывод автора статьи, сводящийся к тому, что Толпо-«элитаризм» возможно победить лишь противопоставив ему Концепцию Общественной Безопасности (далее КОБ). Отметим, что КОБ свойственно: децентрализация, основанная на подлинном народовластии; нравственность; развитие; доступ к знанию. То есть все те условия, которые напрочь отсутствуют в РА в условиях диктатуры Никола Пашиняна и КО. Причём Диана Меркурьева особо отмечает, что через «доступ к знанию» возможно победить и изменить Толпо-«элитаризм» в её основе, при этом не умаляя важность децентрализации, нравственности и развития. На этом фоне нельзя не заметить, что весьма своеобразно обеспечивается доступ к знанию в РА. Заметим, что в преддверии 1 сентября т. г. плата за обучение на некоторых факультетах частных и государственных вузов Армении повысилась. Так, стоимость обучения первокурсников в Ереванском государственном университете по сравнению с прошлым годом выросла. Например, обучение по специальности «Информационная безопасность», «Информатика и прикладная математика» выросла на 160 000 драмов (около 330 долларов США), достигнув 700 000 драмов (чуть больше 1400 долларов США) вместо прежних 540 000 драмов. Далее, стоимость обучения по специальностям «Международные отношения», «Общественное управление», «Юриспруденция», «Управление», «Финансы» выросла на 130 000 драмов, или на $ 268.

Ещё и ещё раз хочу подчеркнуть, что единственным путём победы над ведущим к гибели армянскую государственность Толпо-«элитаризмом» является безотлагательное отстранение от власти Никола Пашиняна и его ближайшего окружения. Причём время не ждёт и сделать это следует в возможно кратчайшие сроки до того, как в Армению прибудут заокеанские эмиссары и будет осуществлён окончательный переход РА под внешнее управление. При этом, чтобы не оказаться в положении, свидетелями которого мы стали, когда достойный лидер братской, союзнической России Владимир Владимирович Путин , спасая теперь уже армянскую государственность, будет вынужден, как в случае с ситуацией, сложившейся в Республике Беларусь, сделать серьёзное заявление по РА. Напомним читателям, что 27 августа 2020 г., отвечая на вопрос журналиста ВГТРК, ведущего программы «Вести в субботу» Сергея Брилёва об оказании помощи Минску при первом запросе, В. В. Путин весьма однозначно заявил: «Нет необходимости здесь что-то скрывать. Действительно, в рамках Союзного договора, Договора о Союзном государстве, и в рамках Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства-члены этих организаций, в том числе и Союзного государства, а там всего два государства-участника, Россия и Беларусь, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ, и в защите стабильности. Там так и написано. В этой связи, конечно, у нас есть обязательства перед Белоруссией, и Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос. Он поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства». Не вызывает сомнений, что в борьбе с Толпо-«элитарными» устоями, последовательно укореняющимися в Армении, следует объединить усилия, интеллектуальный, информационный и финансовый ресурс всех истинно оппозиционных антинациональному режиму Пашиняна политических сил. При этом следует учесть, что против армянского государства на системной основе вот уже не первый год ведётся гибридная война, щедро финансируемая из-за бугра. Противопоставить этой гибридной войне отдельные весьма убедительные выступления, в частности, второго и третьего президентов РА Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна , раскрывающие всю опасность, угрожающую основам государства, обусловленную дальнейшим пребыванием у власти Никол Воваевича и разного рода соросовских прихлебателей, крайне недостаточно. При этом непростительно на этом этапе борьбы с антинациональным режимом Пашиняна делить оппозицию на своих и чужих, тем более лишать «чужой» оппозиции возможности воспользоваться услугами подконтрольных оппозиционным политикам информационных ресурсов. Важно осознать, что все представители подлинной оппозиции режиму Пашиняна находятся в одном и том же корабле, название которого «Республика Армения». На корабле, который попал в шторм из-за преступно безграмотного руководства капитана и его команды. Так что, не приведи Господь, и тонуть будем вместе, или вместе поплывём в тихую гавань и будем латать пробоины на нашем корабле, а скорее всего заново создадим новый непотопляемый корабль, который наречём названием — Республика Армения и Республика Арцах. При этом убеждён, что наши благодарные потомки двух армянских государств и восьмимиллионной Армянской Диаспоры пожелают нам семь футов под килем и попутного ветра.

Справедливости ради хотелось бы отметить, что впервые об опасности Толпо-«элитаризма» было заявлено в начале 2000-х годов безвременно ушедшим из жизни (при весьма странных обстоятельствах, когда генерал-майор Петров Константин Павлович , президент «Академии управления глобальными и региональными процессами социального и экономического развития», спустя четыре дня после интервью журналистам четырех американских издательств скоропостижно скончался). Его перу принадлежат также и интересные публикации в области Концепции общественной безопасности.