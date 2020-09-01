Руководство МЧС поздравило школьников с 1 сентября 

Праздничная церемония, посвященная началу учебного года и Дню Знаний, состоялась во Втором Московском кадетском корпусе МЧС . На торжественной линейке выстроились 67 воспитанников, принявших решение стать кадетами — верными продолжателями традиций кадетского движения.

В приветственном слове заместитель министра МЧС России Илья Денисов поздравил присутствующих с началом учебного года.

— Для вас в кадетском корпусе созданы все условия для полноценного многогранного развития личности, творческой учебы, спортивных достижений. Высшие учебные заведения, части и подразделения МЧС России ждут вас после окончания кадетского корпуса в своих рядах. Всегда помните о Кадетском братстве, Кодексе чести кадета! — обратился он к кадетам.

Сергей Желтов. Также с Днем знаний учащихся колледжа поздравил начальник Главного управления МЧС России по г. Москве

— Сегодня вы стали воспитанниками кадетского корпуса и это, несомненно, говорит о вашей смелости, отважности и чувстве долга. Московский пожарно-спасательный гарнизон будет рад принять вас в свои ряды, если вы решите посвятить себя пожарно-спасательному делу! — подчеркнул он.

Глава столичного МЧС пожелал стать достойными представителями кадетского братства, а также успехов в учебе, новых свершений и крепкого здоровья.

Заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Андрей Иванов передал поздравления от московских пожарных и спасателей и неустанного стремления к совершенству, достойных результатов и достижения желаемых целей.

Приветствуя кадет, директор корпуса Александр Манаенков подчеркнул, что впереди ждут новые достижения.

— Нам совместно предстоит решить большой объем задач. Сегодня вы переступили двери нашего кадетского корпуса, который имеет давнюю историю. Все вековые традиции нашими воспитанниками хранятся и преумножаются. Желаю всем кадетам успехов в учебе и жизнедеятельности, удачи и везенья, крепкого здоровья и бодрости духа! — сказал Манаенков.

В ходе торжественного мероприятия лучшие преподаватели колледжа были отмечены ведомственными медалями МЧС России. С напутственным наказом к младшим классами обратились кадеты выпускных 11-х классов, призвав чтить лучшие традиции кадетского братства.

Линейка завершилась торжественным маршем. Чеканя шаг, прошли хорошисты и отличники, призеры спортивных и ученических олимпиад, участники парадов на Красной площади и Поклонной горе. Для молодого пополнения выступили будущие выпускники с осенним вальсом.

В кадетском корпусе созданы все условия для всестороннего развития личности, повышения творческого и интеллектуального потенциала каждого обучающегося. Около 60 процентов кадет закончили учебный год на хорошо и отлично. Более 70 процентов кадет-выпускников 2020 года поступили в высшие учебные заведения МЧС России.