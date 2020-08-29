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Судьба Белоруссии. Главное

Названа причина смерти актера, сыгравшего Черную пантеру 

РИА Новости 3 часа назад
Исполнитель роли Черной пантеры в киновселенной Marvel Чедвик Боузман умер на 43-м году жизни от рака толстой кишки, сообщается на его странице в Twitter.
По словам родственников Боузмана, о болезни он узнал в 2016 году. Несмотря на курс лечения, за четыре года рак перешел из третьей стадии в четвертую. Актер умер у себя дома в окружении близких.
Чедвик Боузман был наиболее известен по роли супергероя Черная Пантера в кинематографической вселенной Marvel, первого супергероя студии африканского происхождения. Кроме того, Боузман сыграл в таких фильмах, как "42", "Боги Египта", "Маршалл", "Пятеро одной крови".
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Другое , Чедвик Боузман
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