Эксперт прокомментировала прогнозы по ЕДГ 

"Из-за коронавируса многие вещи изменились, потому что раньше, например, более явным был запрос на обновления власти и вообще у людей было больше интереса к политическому измерению, [выборной] кампании. Сейчас пандемия расставила приоритеты. В первую очередь, люди думают о своем здоровье и безопасности, во вторую — о качестве жизни и уже в третью — о политике", — считает спикер.