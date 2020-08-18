Сбежавший от хозяев питон нашёлся на чердаке одного из домов Петербурга 

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Набережных Челнах в одном из торговых центров зарезали барана. Как сообщает inkazan.ru, таким образом хозяин кафе, расположенного в ТЦ, решил привлечь внимание посетителей. Животное убили и освежевали у входа в заведение.

Башкирия

В одном из районов Башкирии собака принесла в дом человеческий череп. Как пишет mkset.ru, жители обратились в полицию и следственная группа обнаружила тело мужчины. Сейчас МВД ищет людей, которые смогут опознать погибшего.

Нижегородская область

Нижегородский суд отпустил домой мужчину, расстрелявшего из травматического пистолета автомобиль с людьми, пишет newsnn.ru. Инцидент произошёл 15 августа, никто из сидевших в салоне не пострадал.

Удмуртия

В Ижевске сотрудники МЧС освободили прикованную влюблённую пару, пишет udm-info.ru. Как оказалась, молодые люди застегнули наручники, однако забыли, куда положили ключи. Чтобы освободиться, им пришлось вызывать службу спасения.

Ростовская область

В Таганроге двое детей двух и четырёх лет выпали из окна девятого этажа, один погиб. Как пишет rostovgazeta.ru, дети облокотились на плохо закреплённую москитную сетку на окне и вывалились наружу.

Приморье

Жительница Уссурийска обратилась в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности за травлю в соцсетях свою знакомую. Как пишет vostokmedia.com, женщина размещала фотографии оппонентки и комментировала их в едкой манере. Суд приговорил её к штрафу в три тысячи рублей.

Омская область

Во время пандемии в Омской области на четверть увеличилось количество тяжких преступлений. Как пишет gorod55.ru, с марта по июль этого года в регионе произошло 10,6 тысячи преступлений. С начала года их число увеличилось почти вдвое: в январе—феврале фиксировалось в среднем 1191 преступление в месяц, а в марте—июле — уже 2154.

Оренбургская область

Оренбургский прокурор судится с министром финансов региона. Как пишет 56orb.ru, иск связан с имущественными правами и касается суммы в 30 миллионов рублей. Известно, что надзорное ведомство на основании федерального закона хочет отобрать имущество ответчиков в пользу государства.

Карелия

Житель Карелии подорвался в подмосковном лесу. Как сообщает karelinform.ru, мужчина отправился в лес за грибами, где обнаружил неизвестный цилиндрический предмет, который взорвался у него в руках. С осколочными ранениями пострадавшего доставили в больницу.

Тюменская область

Тюменский кот заболел коронавирусом, сообщает nashgorod.ru. Информацию подтвердил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Известно, что животное не представляет опасности для людей. На данный момент это второй случай обнаружения COVID-19 у котов по всей стране.

Хабаровский край

На Дальнем Востоке предложили ввести налоговый вычет для туристов. Как сообщает transsibinfo.com, врио губернатора Михаил Дегтярёв предложил ограничить максимальную сумму возврата 26 тысячами рублей на человека. По его мнению, это даст дополнительный импульс для развития внутреннего туризма.

Ставропольский край

В Ставрополе две местные жительницы предлагают прохожим сфотографироваться с обезьяной и львёнком за деньги. Как пишет newstracker.ru, животные могут быть накачаны транквилизаторами, так как они сонные и вялые. На претензии со стороны прохожих женщины грубят и отказываются признавать факт жестокого обращения с животными.

Челябинская область

Пропавшего в Приморье челябинского солдата обнаружили полуживым спустя полтора месяца поисков. Как сообщается на портале «Курс дела», молодой человек ушёл в самоволку из воинской части, так как над ним издевались сослуживцы. Известно, что всё это время он жил под мостом.

Администрация посёлка Агириш в Югре отказывается помочь страдающему онкологией жителю, у которого накануне сгорел дом. Как сообщает muksun.fm, глава посёлка в разговоре с жителем предложила ему переехать в больницу для онкобольных в Пионерном. Однако Борис хочет находиться в окружении своих близких, а не врачей. Всё, о чём сейчас просит потерявший дом мужчина, — это оказать ему содействие и выделить временное жильё.

Волгоградская область

На самом опасном перекрёстке Волгограда перевернулась маршрутка с людьми. В Центральном районе с легковым автомобилем Toyota Mark X столкнулось маршрутное такси № 110, сообщает издание novostivolgograda.ru. В результате столкновения легковая иномарка влетела в столб, микроавтобус Ford Transit, ехавший по маршруту Городище — ул. Тулака, опрокинулся на бок. Чтобы достать из салона пострадавших пассажиров, были вызваны специалисты ГУ МЧС по региону.

Свердловская область

Жительница Нижнего Тагила по решению суда получит больше 100 тысяч рублей компенсации за протёкшую крышу. Как сообщает издание tagilcity.ru, в период с 2013 по 2019 год квартиру жительницы дома на проспекте Вагоностроителей периодически затапливало. Неоднократные обращения в управляющую компанию принесли результат только в 2020 году, когда провели ремонт кровли. Пенсионерка обратилась в прокуратуру, которая провела тщательную проверку и направила материалы в суд.

Ленинградская область

В Санкт-Петербурге сотрудники службы спасения животных достали с чердака многоквартирного дома в Московском районе питона, который сбежал от хозяев. Необычный случай произошёл в Авиагородке, сообщает newia.ru. В двухэтажном доме змея уползла от хозяев в вентиляцию, первоначально забравшись на кухонную стенку.

Хакасия

В Хакасии резко увеличились долги по зарплате, сообщает newkhakasiya.online. По данным статистики, к началу лета ситуация в сфере оплаты труда была относительно благополучной, а общий долг по зарплате снизился до приемлемых 0,42 млн рублей. Однако к 1 августа долги по зарплате выросли больше чем в четыре раза, достигнув уровня в 1,7 млн рублей.

Сибирь

В центре Новосибирска столкнулись маршрутка № 18 и «Яндекс. Такси». Как пишет atas.info, местом происшествия стала остановка общественного транспорта рядом с домом № 32 по улице Восход. По свидетельству очевидцев, одному из пассажиров маршрутки понадобилась помощь медиков.