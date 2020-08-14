Чужие среди своих: у депутатов ищут второе гражданство 

МИД, МВД , СВР и ФСБ по запросу Государственной думы проверят депутатов на наличие второго гражданства. В соответствии с новым вариантом Конституции иметь его госслужащим и парламентариям запрещено, и, если найдутся отступники, с ними обещают поступить в соответствии с законодательством. Впрочем, опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают, что провести такую проверку будет непросто даже с участием перечисленных выше ведомств. Зато она может сыграть на руку спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину

14 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запрос в МИД, МВД, СВР и ФСБ, чтобы выяснить, не имеется ли у кого-то из депутатов второго гражданства.

Наличие иностранного гражданства у депутатов и чиновников недопустимо Конституцией и законом. Если информация подтвердится, в отношении этих депутатов будут приняты соответствующие законодательные меры, — заявил он.

Уже через несколько часов председатель этого комитета Василий Пискарёв доложил, что поручение Володина выполнено, и необходимые запросы в указанные ведомства направлены.

Отметим, что в Конституции России прописан запрет иметь второе гражданство или вид на жительство в другом государстве чиновникам. Этот запрет распространяется на президента, премьер-министра, вице-премьеров, министров, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и прочих государственных и муниципальных служащих.

Эту конституционную норму в ходе ежегодного послания Федеральному собранию озвучил сам Владимир Путин . Он же позже объяснил, что она нужна, поскольку все чаяния и устремления чиновника должны быть связаны с Россией и её жителями.

Это личный выбор — или ты хочешь иметь счета и недвижимость за границей, или хочешь служить государству, — подчеркнул он.

А сегодняшняя история с инициацией проверки народных избранников «на вшивость» берёт своё начало в апреле. Тогда Володин в ответ на реплику одного из парламентариев предложил проверить на наличие американского паспорта депутата от КПРФ Дениса Парфёнова. Тот, в свою очередь, заявил, что в соцсетях есть информация о наличии второго гражданства как минимум у 39 депутатов от «Единой России» . Это заявление так возмутило главу думского комитета по СМИ Александра Хинштейна , что он потребовал от Парфёнова либо предоставить доказательства, либо сдать мандат. В итоге ни доказательств предъявлено не было, ни мандат Парфёнов не сдал. Но история не забылась.

Сведения о наличии иноземного паспорта запросили у Центральной избирательной комиссии . Однако там сообщили, что не могут помочь, поскольку располагают только сведениями, актуальными на момент выдвижения кандидата. На момент выборов в Госдуму текущего созыва никто вторым гражданством не обладал, однако с тех пор ситуация могла измениться, и тут ЦИК уже не помощник.

Совсем недавно эта тема дошла даже до Следственного комитета : проверку в ведомстве начали после публикации в «Экспресс-газете» ложной информации о том, что у сенатора Елены Мизулиной есть иностранное гражданство. Сама она заявила, что подозревать её в таком смешно, поскольку она находится во всех санкционных списках.

Также подозревались в жизни на две страны несколько коллег Мизулиной, но все они горячо отвергали подобные обвинения. Сенатор Арсен Каноков назвал распространение такой информации «частью широкомасштабной попытки дискредитировать органы государственной власти и отдельных должностных лиц». Александр Бабаков заявил, что всё это «ложь от первой до последней буквы». А Борис Невзоров сообщил: «Я русский и этим горжусь!». Ещё один сенатор — Сергей Лисовский — выразил уверенность, что большинство россиян — умные и здравомыслящие люди, и в их глазах не получится дискредитировать власть.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в разговоре с NEWS.ru рассказал, что добыть информацию о чьём-либо втором гражданстве не так уж и просто, хотя возможно.

Антон Орлов, директор Института исследования проблем современной политики

Нужно готовить и отправлять соответствующие запросы в профильные ведомства других государств. И не факт, что на них будут получены ответы, тем более, в срок. Хотя в рамках уголовного судопроизводства подобные запросы, как правило, отрабатываются быстро и качественно. Здесь многое зависит от характера отношений между странами, спецслужбами.

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов предположил, что вся эта история с проверкой депутатов играет на руку лично Володину.

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Author: Алексей Куртов [президент Российской ассоциации политических консультантов]

Насколько я помню, эта инициатива была проявлена членами фракции КПРФ, как обвинение единороссам в космополитизме. Такая проверка удобна Володину — найдут иностранные гражданства — значит, будет еще один инструмент по управлению депутатами. Не найдут — можно красиво парировать претензии коммунистов.

Руководитель компании «Политическая экспертная группа» Константин Калачёв сказал, что после прозвучавших публично обвинений не устроить такую проверку было просто нельзя.

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Author: Константин Калачёв [руководитель компании «Политическая экспертная группа»]

Вопрос ведь не в том, можно или нельзя. Все проходили проверки. Но может у кого-то изменились обстоятельства. Просто прозвучало обвинение. Надо было реагировать. Если ничего не найдут, то надо разбираться с теми, с чьей подачи вообще возникла эта тема. Володин действует ровно так, как должен. Поступил сигнал — надо разобраться. Правила одни для всех.

В целом, такая проверка, безусловно, не повредит. Если окажется, что все чисты — слава Богу. А если выяснится что-то иное, то мы будем немного больше знать о людях, которые хотят писать для нас законы.