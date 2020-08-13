Воздушная разведка НАТО у границ РФ становится невыносимо наглой 

Возле Сирии и у воздушных границ России над Черным и Балтийским морями, а также над Тихим океаном сегодня творится нечто несусветное. Такого не было даже в самые сумрачные годы холодной войны: разведывательные самолеты и беспилотники стран НАТО норовят просто «прописаться» на подступах к нашим важнейшим военным базам. Поэтому сигналы тревоги на аэродромах истребительной авиации ВКС и ВМФ РФ звучат ежесуточно. Практически в режиме «нон-стоп».

Самые свежие примеры датированы 5, 9, 10 и 11 августа. В первом случае над Черным морем в районе Крыма объявились сразу два американских разведывательных самолета. Затем, в минувшее воскресенье, там же был обнаружен самолёт радиотехнической разведки ВМС США . А 10 августа — стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. Во всех случаях на перехват поднимались истребители дежурных сил Черноморского флота и нашего Южного военного округа.

А во вторник, 11 августа, с авиабазы Елизово (Камчатка) сразу три тяжелых, 39-тонных истребителя-перехватчика МиГ-31 317-го смешанного авиационного полка были подняты на перехват над Чукотским морем американского беспилотного летательного аппарата RQ-4B Global Hawk, взлетевшего с Аляски . При приближении российских самолетов Global Hawk резко изменил курс и отправился восвояси.

Чем обусловлен внезапно вспыхнувший интерес штатовской разведки к этим полубезжизненным краям, в общем-то, понятно. В тот день на чукотском аэродроме Анадырь в рамках начавшихся в Саратовской области учений Дальней авиации ждали посадки пары российских стратегических ракетоносцев Ту-160, топливозаправщика Ил-78 и самолета технической поддержки Ил-76. Их появление в таком составе всего в сотнях километров от пределов США просто не могло оставить Пентагон равнодушным.

Не совсем понятно другое. Что заставило Москву отправлять навстречу не в меру любопытному Global Hawk сразу тройку тяжелых перехватчиков, каждый час полета которых обходится Минобороны в крутую «копеечку»? Обычно в подобных случаях на перехват отправляют один-единственный истребитель. И его всегда хватает для разворота ситуации вспять.

Военные никак не комментируют эту странность. Рискну предположить: состав прибывшей в Анадырь авиагруппы и особенно — наличие в ней топливозаправщика, свидетельствует, что с часу на час начнется очередное длительное воздушное патрулирование российскими «стратегами» океанских границ Соединенных Штатов.

Такие с Чукотки случались и прежде. И никогда не обходились без сопровождения сверхзвукового патруля американскими истребителями F-22. Которые тут же поднимаются с Аляски и буквально повисают под крыльями наших Ту-160. Вероятно, задачу отгонять F-22 от «стратегов» и получил 317-й авиаполк. Поэтому в длительный полет с Камчатки будет поднята и группа его МиГ-31. А краткая вторничная «охота» на Global Hawk, скорее всего, послужила для наших летчиков-истребителей неплохой разминкой.

Но вернемся к общей ситуации у воздушных границ России. К примеру, за одну только последнюю неделю минувшего июня по данным Минобороны РФ у наших границ разведку вели 35 иностранных самолетов-разведчиков и 6 разведывательных БПЛА. А по итогам 2019 года по сравнению с тоже не слишком спокойным 2018-м число вылетов иностранных самолетов-разведчиков в сторону российской территории увеличилось в полтора раза (с 578 до более чем 800 самолетовылетов).

Беспокоит это Москву? Очень. Потому что нам, естественно, хочется понять: с чего и для чего вдруг такая угрожающая активность? Но еще примечательней вот что: тревогу стали проявлять даже в самих Соединенных Штатах. Впрочем, пока, главным образом, лишь военные эксперты и журналисты.

Их беспокоит, что российские истребители все чаще осуществляют перехваты заокеанских и западноевропейских самолетов-разведчиков буквально «на грани фола». Угрожающие сближения на огромных скоростях осуществляются до дистанций, на которых одно неверное движение любого из пилотов грозит катастрофой с непредсказуемыми последствиями. По сведениям Пентагона, в ряде случаев противоборствующие многотонные реактивные боевые машины разделяют лишь от полутора до восьми метров.

По обнародованному американским журналом The National Interest мнению Теда Карпентера , старшего научного сотрудника института Катона, «подобная практика является безрассудной, и она легко может перерасти в более широкую и опасную конфронтацию» между ведущими ядерными державами.

По данным Карпентера, регион Черного моря сегодня эпицентр подобного рода эпизодов. Только за последнюю неделю июля 2020 года российские истребители рискованными маневрами вытеснили оттуда четыре американских разведывательных самолета.

И далее: «После перехвата, произошедшего 30 июля, американские официальные лица заявили о том, что российский Су-27 оказался в опасной близости от американского самолета и создал, таким образом, ненужную опасную ситуацию. Подобного рода жалоба является обычным ответом Соединенных Штатов на подобные инциденты.

В январе 2018 года Пентагон заявил о том, что российские самолеты приблизились на расстояние в 1,5 метра (5 футов) к самолету Военно-морских сил США над акваторией Черного моря. Кроме того, в сентябре 2016 года Вашингтон заявил о том, что российский истребитель якобы подлетел на расстояние в 3 метра (10 футов) к американскому самолету, пытаясь его перехватить».

Американский эксперт подчеркивает: большая часть такого рода перехватов происходит у границ России и в тысячах миль от основной территории США. По его словам, «неопровержимая реальность состоит в том, что это Соединенные Штаты и их союзники по НАТО окружают Россию, а не Россия окружает Соединенные Штаты. Поэтому подобного рода сближения в воздухе следует рассматривать именно в этом контексте».

Карпентер так же, как и мы, недоумевает: зачем? Космические спутники сегодня в состоянии практически безопасно и легально добыть почти любую техническую информацию о потенциальном противнике. Много ли в состоянии добавить к этим сведениям все эти RC-135, «Посейдоны» и Global Hawk? Но вот до критических пределов накалять атмосферу политического недоверия и подозрительности — это они не только в силах осуществить, но и постоянно делают.

Автор статьи уверен, что нынешние политики должны извлечь урок из сильнейшего кризиса, в похожих обстоятельствах возникшего в апреле 2001 года у границ Китая. В тот день американский разведывательный самолет ЕР-3 ВМС США, вылетевший с авиабазы Кадена на Окинаве (Япония), совершал плановый полет вдоль юго-западного участка китайской границы. Ему навстречу по команде из Пекина была поднята пара истребителей J-8 (одна из многочисленных модификаций советского МиГ-21).

Над Южно-Китайским морем в 80-90 километрах южнее острова Хайнань произошло столкновение. Один из истребителей рухнул в воду, его пилот погиб. А ЕР-3 с 24 членами экипажа из-за полученных повреждений был вынужден приземлиться на территории Поднебесной. В тот же день Пекин занял непримиримую позицию. Группе американских дипломатов, срочно прибывших на остров, отказали во встрече с экипажем. Тогда по приказанию Вашингтона три ракетных эсминца ВМС США, возвращавшиеся из Персидского залива, получили приказ полным ходом мчаться к Хайнаню.

Развязка оказалась такой. Администрация Джорджа Буша-младшего в крайне туманной форме принесла Пекину свои извинения. Перепуганные американские летчики вскоре вернулись на родину. А вот самолет, набитый самой совершенной аппаратурой радиоперехвата, Китай оставил себе. Невзирая на все вопли США о невесть откуда взявшейся якобы «неприкосновенности» их ЕР-3.

Так то, напомню, был 2001 год, когда в мире еще как-то действовали общепринятые меры международной безопасности. Сегодня, когда большинство договоров по этому поводу Соединенные Штаты самоуверенно отправили в мусорную корзину, все наверняка оказалось бы куда рискованней и менее предсказуемо. Хоть с Китаем, хоть с Россией.

А в том, что и наши летчики во время воздушных перехватов натовцев умеют действовать очень решительно, убеждает такой (правда — достаточно давний) случай.

13 сентября 1987 года старший лейтенант Василий Цимбал на своем Су-27 с Кольского полуострова был поднят на перехват норвежского самолета-разведчика P-3 Orion, который сбрасывал гидроакустические буи на маршруте выхода в океан советских атомных подводных лодок. Справедливости ради — над международными водами, но все равно для Москвы это выглядело угрозой.

На маневры Цимбала огромный «норвежец» не реагировал никак. Тогда Су-27 подстроился под брюхо «Ориона» и для уравнивания скоростей выпустил тормозной щиток. В итоге левый киль нашего истребителя попал под винты самолета-разведчика. Обломки вспороли фюзеляж «Ориона» и тот мгновенно лег на обратный курс.

Но советский Вася был крайне разозлен. Он поднял свой не потерявший устойчивости Су-27 над кабиной удиравшего «норвежца» и презрительно слил на нее часть топлива. После чего тоже развернулся и ушел на свой аэродром.

Дела давно минувших дней. Но в свете сегодняшних реалий они, согласитесь, выглядят как очень актуальное предупреждение Соединенным Штатам. В конце концов: ребята, а не вы ли совсем недавно отказались еще и от Договора по открытому небу, которое позволяло вам вести разведку интересующих участков границы России совершенно легально? Чего же теперь ломитесь в вами же захлопнутую, но прежде достаточно открытую дверь? Ждете Васю Цимбала или его наследников? Дождетесь. Или попросту — допрыгаетесь.