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Нападения на машины, задержания во дворах, стрельба по окнам: как прошла третья ночь протестов в Белоруссии 

BFM.RU и ещё 16 11 часов назад
Нападения на машины, задержания во дворах, стрельба по окнам: как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Фото: BFM.RU
В Белоруссии прошла третья ночь протестов. Люди снова вышли на улицы, ОМОН снова применил силу. По предварительным данным, погибших нет. О числе пострадавших или задержанных информации также нет.
Следственный комитет Белоруссии подозревает двоих активистов общественной организации «Открытая Россия» в участии в беспорядках. Также сообщается, что в Минске задержаны координаторы массовых беспорядков. Один из них, минчанин, руководил действиями соратников из гостиницы «Беларусь». Его имя не сообщается, как не сообщается и о личности другого задержанного с 10 тысячами долларов: он, как указывает «Белта», платил участникам беспорядков.
Этот обзор основан на фото и видео, попавших в Сеть. Сообщения телеграм-каналов, которые невозможно подтвердить визуально, Business FM не включает сюда осознанно, так как у редакции нет оснований доверять всему, что пишут авторы этих каналов. Чем запомнилась третья ночь противостояния протестующих и силовиков? Во-первых, гораздо меньше данных поступало из белорусских регионов: либо в силу проблем с интернетом, либо протест все же сконцентрировался в столице.
Что касается Минска, то на третью ночь все основные события переместились на окраины города. Центр был перекрыт и зачищен еще при свете дня. Силовики вновь использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. В Сеть практически перестали выкладывать видео из эпицентра событий. Почти все, что было опубликовано, снимали либо из окон проезжающих мимо автомобилей, либо из окон жилых домов.
На машины переключилось и внимание силовиков. Людей на улицах было меньше, чем в предыдущие ночи и ОМОНовцы, гаишники, а также, судя по форме, возможно, бойцы внутренних войск, атаковали именно транспорт. Били зеркала и стекла, таранили своими машинами автомобили протестующих. Со стороны логику и мотивацию силовиков понять было трудно. Складывалось ощущение, что машины выбираются в случайном порядке. Водителей вытаскивали и били. Кого-то забирали, кого-то оставляли лежать на асфальте. Доставалось и мотоциклистам. Реакция проезжавших мимо не заставляла себя ждать.
Еще одна характерная для третьей ночи протестов особенность — силовики пошли во дворы. Там проводились жесткие задержания с применением дубинок — под крики людей, наблюдавших за происходящим из своих окон. Цензурную лексику очевидцы практически не использовали, но суть можно передать словами «что же вы делаете». В одном из эпизодов после таких криков люди в форме просто начали стрелять резиновыми пулями по окнам жилого дома.
Последствия от попадания резиновой пули наглядно продемонстрированы на видео из Бреста, получившем широкое распространенное накануне вечером. Мужчина и женщина идут вдоль дороги с собакой. Мимо них пробегают протестующие, скрывающиеся от преследования. Мужчина, обращаясь к спутнице, призывает ее, напротив, не бежать, чтобы не привлекать к себе внимания силовиков, после чего в него тут же стреляют, скорее всего, из проезжающего мимо микроавтобуса с открытой дверью. Резиновая пуля попала в кисть, оставив очень глубокую кровоточащую рану.
Еще одно резонансное видео вчерашнего вечера — задержание 15-летнего подростка двумя сотрудниками в масках. Один из них при этом держит в руках светошумовую гранату, готовясь в любой момент бросить ее в сторону протестующих, если они попытаются напасть.
Протестующие в некоторых случаях действительно атаковали силовиков, пытаясь отбить задержанных. В ОМОНовцев летели камни и палки под одобрительные крики свидетелей происходящего. Были сообщения о попытках поджечь милицейский автобус, но видеоподтверждения этому нет.
Минувшим вечером пострадали несколько журналистов. В объектив телефона очевидца попал момент, когда человек в форме бьет дубинкой мужчину в жилетке «пресса» огромной профессиональной камерой на плече, и еще несколько похожих эпизодов. Сообщалось, что у некоторых журналистов при этом изымались флешки с отснятым материалом.
Протесты продолжают курировать авторы телеграм-каналов, которые оперативно сообщают о том, где в тот или иной момент есть силовики, а где их нет, куда нужно идти, а куда пока не следует. Там же постоянно звучат призывы выходить на улицы (иногда в ультимативной форме, например: «Орша молчит! Люди, выходите на мирные митинги! Вся страна бастует»). В этих же каналах авторы продолжают призывать людей устраивать забастовки на рабочих местах.
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Другое , СКР , ГИБДД , Business FM , Минск
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