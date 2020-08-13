Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Наталья Рудова опровергла новость о своей беременности и расстроила поклонников 

Letidor.ru и ещё 11 21 час назад
Наталья Рудова опровергла новость о своей беременности и расстроила поклонников
Фото: Letidor.ru
Знаменитость призналась, что «не смогла удержаться и не потроллить ситуацию».
Известная актриса Наталья Рудова решила признаться поклонникам, что пока не собирается становиться мамой. Звезда специально опубликовала видео c округлившимся животом в Instagram stories после публикаций в СМИ о своей беременности. Артистка также опровергла слухи о том, что ее женихом является бизнесмен Александр Орлов. И извинилась перед ним. В Сети расстроились, что Наталья Рудова не беременна. Подписчики уже успели порадоваться за любимую актрису.
Знакомьтесь! Это Александр Орлов @alexanderorlovbulldozer. Не мой жених, не отец моих детей. А мой хороший знакомый, по совместительству владелец сети ресторанов Тануки!
Мы встретились с ним, с его маркетингом и моим агентом поесть в одном из его ресторанов и обсудить сотрудничество. И О, Боги! Я объелась! Да, да… так сказать позволила себе лишнего и расслабилась😂 Проснувшись через пару дней я оФигела от чудесных новостей 🤦🏼‍♀️
— рассказала актриса.
«Саша, прости за чудо бейбика из кучи суши и моих любимых дим-самов в моем животике. Забавные новости были два дня) Не смогла удержаться и не потроллить Эту ситуацию, т.к. обладаю чудесной способностью надувать животик. 🤷‍♀️ Сорян. Вывод, суши-огонь», — написала Наталья Рудова.
(прим. Letidor.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)
«Ну нееет, я так обрадовалась что Вы беременна😭❤️», «Ну блииин😕А я уже обрадовалась. Ждала, когда ж вы пост выставите», «Очень жаль (», «Так и знала», «Я уже обрадовалась🙈», «Эх, мы рады были😊😊😊», «Жаль😧😧😧что это не правда…», «По-человечески вас жаль. Каждый говорит о том, чего ему не хватает. То кулеры с водой, то тупые шутки в виде надутого живота🙄 найдите своё счастье🙏», — отреагировала аудитория в Instagram.
Напомним, наибольшую известность российской актрисе Наталье Рудовой принесла роль Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день». Также звезда знакома широкой публике по роли Ксении Ковальчук в комедийном сериале «Универ. Новая общага».
Фото, видео: Instagram @rudovanata
Видео дня. На что звезды готовы пойти ради лишнего лайка в сети
Letidor.ru: последние новости
В России предложили увеличить отпуск для многодетных родителей до 35 дней В России предложили увеличить отпуск для многодетных родителей до 35 дней В российском городе сотрудники ТСЖ украли песок с детской площадки В российском городе сотрудники ТСЖ украли песок с детской площадки Как сделать мыло-пластилин своими руками: простая инструкция Как сделать мыло-пластилин своими руками: простая инструкция
Комментарии
Другое , Наталья Рудова , Александр Орлов , Татьяна Баринова , Letidor.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
«Вы ее убьете»: директор Ленкома о «пьянстве» Захаровой
«Вы ее убьете»: директор Ленкома о «пьянстве» Захаровой
Бондарчук напилась и показала трусы перед свадьбой
Бондарчук напилась и показала трусы перед свадьбой
Стал понятен «хитрый план Путина» в Белоруссии
Стал понятен «хитрый план Путина» в Белоруссии
Видео
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
00:30
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
01:05
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
Армия
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
00:51
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
Происшествия
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
01:35
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
В мире
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
04:01
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
В мире
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
00:18
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
В мире
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
00:48
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
В мире Статьи
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
00:09
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение