Наталья Рудова опровергла новость о своей беременности и расстроила поклонников 

Знаменитость призналась, что «не смогла удержаться и не потроллить ситуацию».

Известная актриса Наталья Рудова решила признаться поклонникам, что пока не собирается становиться мамой. Звезда специально опубликовала видео c округлившимся животом в Instagram stories после публикаций в СМИ о своей беременности. Артистка также опровергла слухи о том, что ее женихом является бизнесмен Александр Орлов . И извинилась перед ним. В Сети расстроились, что Наталья Рудова не беременна. Подписчики уже успели порадоваться за любимую актрису.

Знакомьтесь! Это Александр Орлов @alexanderorlovbulldozer. Не мой жених, не отец моих детей. А мой хороший знакомый, по совместительству владелец сети ресторанов Тануки!

Мы встретились с ним, с его маркетингом и моим агентом поесть в одном из его ресторанов и обсудить сотрудничество. И О, Боги! Я объелась! Да, да… так сказать позволила себе лишнего и расслабилась😂 Проснувшись через пару дней я оФигела от чудесных новостей 🤦🏼‍♀️

— рассказала актриса.

«Саша, прости за чудо бейбика из кучи суши и моих любимых дим-самов в моем животике. Забавные новости были два дня) Не смогла удержаться и не потроллить Эту ситуацию, т.к. обладаю чудесной способностью надувать животик. 🤷‍♀️ Сорян. Вывод, суши-огонь», — написала Наталья Рудова.

(прим. Letidor.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)

«Ну нееет, я так обрадовалась что Вы беременна😭❤️», «Ну блииин😕А я уже обрадовалась. Ждала, когда ж вы пост выставите», «Очень жаль (», «Так и знала», «Я уже обрадовалась🙈», «Эх, мы рады были😊😊😊», «Жаль😧😧😧что это не правда…», «По-человечески вас жаль. Каждый говорит о том, чего ему не хватает. То кулеры с водой, то тупые шутки в виде надутого живота🙄 найдите своё счастье🙏», — отреагировала аудитория в Instagram.

Напомним, наибольшую известность российской актрисе Наталье Рудовой принесла роль Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день». Также звезда знакома широкой публике по роли Ксении Ковальчук в комедийном сериале «Универ. Новая общага».

Фото, видео: Instagram @rudovanata