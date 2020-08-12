Представитель Легкоступовой рассказал о состоянии певицы 

МОСКВА , 12 авг — РИА Новости. Заслуженная артистка РФ Валентина Легкоступова находится в больнице после перенесенной операции, ее состояние оценивается как средней тяжести, рассказал РИА Новости представитель певицы.

Накануне сообщалось, что московская полиция проводит проверку после госпитализации Легкоступовой с травмами. Ее муж был доставлен в отдел полиции.

"Валентина находится в больнице, состояние среднее. Операция была сделана, удаляли гематому. Пока непонятно, что произошло, полиция разбирается в этом деле. Ничего не могу сказать", — заявил собеседник агентства.