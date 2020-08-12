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Представитель Легкоступовой рассказал о состоянии певицы 

РИА Новости и ещё 9 8 часов назад
Представитель Легкоступовой рассказал о состоянии певицы
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Заслуженная артистка РФ Валентина Легкоступова находится в больнице после перенесенной операции, ее состояние оценивается как средней тяжести, рассказал РИА Новости представитель певицы.
Накануне сообщалось, что московская полиция проводит проверку после госпитализации Легкоступовой с травмами. Ее муж был доставлен в отдел полиции.
"Валентина находится в больнице, состояние среднее. Операция была сделана, удаляли гематому. Пока непонятно, что произошло, полиция разбирается в этом деле. Ничего не могу сказать", — заявил собеседник агентства.
Легкоступова — российская эстрадная певица, заслуженная артистка РФ. Родилась в 1965 году, училась в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных на отделении эстрадного вокала профессора Иосифа Кобзона. Ее дебют состоялся в 1985 году, является исполнительницей таких популярных композиций, как «Ягода-малина», «Я улыбаюсь», «Двое» и многих других.
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Другое , Иосиф Кобзон , Валентина Легкоступова , РИА Новости , Москва
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