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Суд в Москве арестовал блогера по делу о получении доступа к гостайне 

ТАСС и ещё 26 12 августа 2020
Мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Мещанским судом Москвы в отношении Пыжа избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — сказала собеседница агентства.

Блогер Пыж известен своими репортажами с заброшенных объектов. Друзья блогера заявили о его исчезновении 5 августа.
Постановление о заключении Пыжа под стражу вынесено 6 августа. Срок заключения в суде не уточнили, но, согласно закону, он не может превышать двух месяцев. Дело содержит гриф "секретно", поэтому публикация его материалов запрещена. Блогеру вменяется статья 283.1 УК РФ ("Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну"). Наказание по ней составляет от трех до восьми лет.
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