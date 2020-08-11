В Минск войдут боевые побратимы белорусского бандеровца Локкі? 

Время мирных протестов кончилось удивительно быстро. По отработанной технологии цветных революций белорусская оппозиция силой пытается захватить долговременные площадки на городских улицах. Баррикады, взрывы, коктейли Молотова. Вопрос лишь в том, когда в дело вступят настоящие боевики и начнется гражданская война.

Картинки из Минска поражают украинским дежавю.

22 января 2014 года, Киев. Забаррикадированный Крещатик, пылает правительственная улица Грушевского. Ранним утром 22-го числа громко объявили о первых погибших со стороны активистов «Революции гидности». Сакральные жертвы Майдана, как бы давшие оппозиции моральное право отрыто применить оружие против силовиков. «Небесная Сотня» была потом. По официальной версии, сначала неизвестный снайпер застрелил Сергея Нигояна из Днепропетровска. Наивный армянский беженец, искал новую украинскую родину. По словам отца, на Майдан уехал из-за несчастной любви. Там для телевидения читал Тараса Шевченко. Получилось щемящее душу посмертное видео, сразу растиражированное на всю страну.

Впрочем, в Сети есть вовсе не романтические фото Нигояна. Например, с автоматом на тренировочной базе УНА-УНСО*. И показания свидетелей, что кончили парня четырьмя выстрелами в упор в палатке Крещатика, а уже мертвого перетащили к месту столкновений.

К рассвету медпункт на Грушевского принял второго убитого — белоруса Михаила Жизневского. Как и в случае с Нигояном, его принесли неустановленные мужчины в масках, которые мгновенно ретировались. Вместе с телом в помещение занесли мотоциклетный шлем, раскрашенный в цвета «Правого сектора» *, щит и тяжелую биту.

Эти смерти майданные медики констатировали с разницей в пару часов. Несмотря на сотни хроникеров и стримеров, которые вели трансляцию с улицы Грушевского, момент смертельного ранения Нигояна не был запечатлен ни на одном кадре. Точно так же обстояла ситуация с выяснением обстоятельств гибели Жизневского. Казалось, подробности не интересуют никого. Главное, был открыт путь большой крови.

Уроженец Гомеля, Миша Жизневский клепал средневековые латы в рыцарском клубе. Занимался карате, мечтал уйти в монастырь. Судьба распорядилась по-другому. В семнадцатилетнем возрасте симпатичный хлопчик бежал из дома на Киевщину. Говорят, инициировал бегство избитый кредиторами руководитель рыцарского клуба, которому нужны были дорожные партнеры.

Дорога оказалась проторенной. На новой батькивщине юный белорус быстро нашел «лыцарей»-побратимов. Вступил в националистическую организацию УНСО — Украинскую народную самооборону. Новым друзьям рассказывал, что выехал из-за политического преследования лукашенковского КГБ. Взял позывной Локкі — по имени существа из мифологи викингов, бога хитрости и обмана. Это не спасло от майданной пули в сердце.

Итак, оба погибших по факту состояли в одном движении. УНА-УНСО — ярые бандеровские отморозки, до сих пор гордятся боевыми операциями в Абхазии и Чечне, где «первыми резали москалей». Радикальные активисты, штурмовики-«правосеки» — они появились на киевских площадях словно бы ниоткуда. Удивляли сноровкой к уличной войне, действовали слажено и максимально жестоко. «Инициировал создание „Правого сектора“ наш Тризуб имени С. Бандеры, — рассказал в интервью агентству ЛІГАБізнесІнформ замглавы „Тризуба“ Андрей Тарасенко. — Мы создали объединение в первые дни Майдана. В него вошли УНА-УНСО, „Белый молот“ и другие патриотические группы со всей Украины»

На самом деле, за четверть века самостийности здесь буквально выпестовали отряды нацистских отморозков. Сеть тренировочных лагерей протянулась от Карпат и волынских лесов до горного Крыма. Руководил процессом Валентин Наливайченко — консул посольства Украины в США, чрезвычайный и полномочный посол в Республике Беларусь, позже глава СБУ. Лично посещал лагеря, формировал группы инструкторов. Это при нем американцы взяли украинскую спецслужбу под полный контроль. Создал рабочую группу «Украина-НАТО» по вопросам армейской реформы, завербовав многих высокопоставленных украинских военных. Уволен Януковичем, активно участвовал в Евромайдане.

24 февраля 2014 года Верховная Рада вновь назначила Наливайченко председателем Службы безопасности Украины. Он сразу задействовал спецподразделения СБУ в бойне на Донбассе. По оперативным данным, один из главных инициаторов провокации со сбитым малазийским «Боингом». Ну и конечно, продолжал курировать своих подросших воспитанников-головорезов.

Жизневского похоронили на кладбище под Гомелем. Гроб был накрыт флагом УНСО. На гранитном памятнике — портрет боевика в камуфляжной куртке и берете с бандеровской эмблемой.

28 марта 2016 года в Киеве открыли памятник белорусам. Первым на нем указано имя Жизневского. Далее — погибшие добровольцы тактической группы «Беларусь». Созданная в составе ДУК «Правый сектор», группа воевала в районе Пески, вблизи Донецкого аэропорта, принимала участия в боях за Авдеевку, Волноваху, Марьинку.

Белорусы составляют третью по численности национальную прослойку нынешних ВСУ. По самым скромным подсчетам, больше тысячи свирепствовавших на Донбассе карателей имеют белорусские паспорта. Среди самых известных — знаменитый садист-извращенец, замкомбата «Торнадо» Даниил Ляшук, позывной Моджахед. Даже нынешний украинский суд дал этой мрази 10 лет за военные преступления в отношении гражданского населения.

Много сябров в запрещенном в России карательном батальоне «Азов» **. Самый яркий пример— экс-начальник разведки Сергей Коротких с характерным позывным Малюта. В прошлом белорусский спецназовец, ныне — убежденный наци. Отвоевав, занялся оргработой. Дело доходное, сейчас у Малюты банковский счет в полмиллиона долларов, две киевских квартиры и личный легкомоторный самолет. Откуда дровишки?

Вместе с депутатом Верховной Рады галичанином Игорем Гузем сформировал структуру «Пагоня». Именно так называется главный символ антилукашенковской оппозиции — рыцарь Великого княжества Литовского на вздыбленном коне с поднятым мечом в руке. По факту это мобилизационный центр на территории Украины, слегка закамуфлированный под «общественное волонтерство». С финансированием проблем нет. Под крышей «Пагони» сформирован костяк боевой белорусской оппозиции, имеющей опыт реальной войны — причем как в условиях городского мятежа, так и во фронтовых окопах. Подобраны командиры сопротивления, достаточно рядовых бойцов, готовых применить опыт у себя на Родине. Это не только бойцы добробатов. Речь о белорусах ВСУ, которые служат по вполне легальному контракту. Тем более, с ДНР-ЛНР сейчас перемирие и надо же чем-то заняться.

Любопытна физиономия партнера Сергея Коротких — экс-нардепа Игоря Гузя. Еще пятнадцать лет назад его задерживали в Беларуси на массовой акции протеста «Чернобыльский шлях». Уже тогда была поставлена задача свергнуть режим Лукашенко. Во время Евромайдана руководил захватом Волынского областного совета. Лично организовал ежегодный всеукраинский фестиваль «Бандерштат», который проходит буквально рядом с белорусским кордоном. Убежден — главной задачей приграничного фестиваля является «продвижение идеологии национализма через новейший формат». Пан Гузь горд тем, что только в 2019 году «Бандерштат» бесплатно посетили 2213 ветеранов т.н. АТО. Отсюда до лесов Брестской области рукой подать.

Государственная политическая поддержка вмешательству обеспечена. Признанный рупор Майдана Мустафа Найем призывает белорусов «мирным путем защитить свой выбор». Верховная Рада вроде бы находится на каникулах, но порошенковская фракции «Евросолидарность» оперативно сколотила межфракционное парламентское объединение «За демократическую Беларусь», где зарегистрировано заявление о непризнании нынешних белорусских выборов. Главный инициатор — действующий нардеп Алексей Гончаренко. Тот самый, что весело селфился на фоне сожженных людей в Доме профсоюзов Одессы. Депутатский текст почти дословно копирует высказывания президента Зеленского, также не признавшего победу Лукашенко.

Уже вторые сутки Госдепартамент США требует от Минска «воздержаться от применения силы» по отношению к протестующим. Прямая калька событий января 2014 года. В Киеве еще не стреляют, у костров Крещатика ссутулились активисты-гастарбайтеры из Западной Украины. Ходят панические слухи, что майданный лагерь вскоре будет сметен силовиками. Однако через каждые полчаса на площади транслируют грозное обращение к Януковичу от американского министра обороны Чака Хэйгела — не смей применять войска против мирных протестующих. Так бандерлоги выстояли и вскоре пошли в атаку.

*17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность «Украинской повстанческой армии», «Правого сектора», УНА-УНСО и «Тризуба им. Степана Бандеры», организации «Братство». Их деятельность на территории России запрещена.

**Изображения шевронов батальона «Азов», признано экстремистским решением Фрунзенского районного суда г. Владимира 30.11.2015 и внесено в Федеральный список экстремистских материалов под п.3269.