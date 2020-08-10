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Бывшая порнозвезда стала оппозиционеркой после взрыва в Ливане 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Бывшая порнозвезда стала оппозиционеркой после взрыва в Ливане
Фото: Lenta.ru
Бывшая порнозвезда Миа Халифа стала регулярно публиковать оппозиционные посты в Instagram на фоне ситуации в Ливане, где в столичном порту произошел взрыв. Проживающая в США модель родилась и выросла в Бейруте.
В сторис 27-летняя Халифа выступила с критикой властей Ливана, призвала международные организации и правительства других стран не направлять финансовую помощь руководству Ливана, а делать это напрямую местным организациям и волонтерским движениям.
По ее словам, ливанские чиновники погрязли в коррупции и поэтому им нельзя доверять. «Не жертвуйте деньги государственным организациям, эти средства окажутся прямо в карманах чиновников», — написала Халифа в связи с происходящим в стране.
Она записала отдельные посты с критикой президента Ливана Мишеля Ауна и призвала лидера Франции Эммануэля Макрона, посетившего Бейрут после взрыва, не доверять Ауну и его администрации.
Халифа также выставила на аукцион очки, в которых снималась в порно. Собранные средства она намерена направить в Ливанский Красный Крест. За несколько часов за предмет были готовы заплатить больше 11 тысяч долларов. Она надеется, что сумма в итоге будет почти в 10 раз больше.
Миа Халифа выросла в католической ливанской семье. Когда ей было семь лет, вместе с родителями она переехала в США. Позже девушка стала порноактрисой. Несмотря на недолгий срок съемок в фильмах для взрослых, с конца 2014-го по начало 2015-го, видео с Халифой остаются популярными на порносайтах.
Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. По последним данным, пострадали более 4 тысяч человек, не менее 300 тысяч лишились дома. Обнаружены тела более чем сотни погибших. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет.
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Другое , Миа Халифа , Эммануэль Макрон , Международный комитет Красного Креста , Бейрут , Ливан , США
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