Президент Ливана назвал тратой времени международное расследование взрыва в порту Бейрута 

Президент Ливана Мишель Аун отказался проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута , передает канал Al Hadath. По его мнению, это будет пустая трата времени. «Цель требования международного расследования дела о взрыве в порту — трата времени. Судебный процесс должен пройти быстро, но без лишней спешки», — отметил Мишель Аун.

Все выходные в Бейруте продолжались протесты. Манифестанты требуют отставки как правительства, так и президента. Они недовольны главным образом тем, как власти ликвидируют последствия взрыва в порту.

По мнению протестующих, власти оказывают недостаточную помощь пострадавшим. В результате взрыва в порту амиачной селитры без крова остались более 300 тысяч человек, в то время как население так называемого Большого Бейрута — около 2 млн Демонстранты считают, что беспристрастное расследование сможет провести лишь международная комиссия. На выходных протестующие прорвались в здание министерства экономики МИД . Они также штурмовали министерство энергетики и министерство окружающей среды. Министры информации и окружающей среды подали в отставку.

По данным Al Jazeera, во время протестов травмы получили 728 человек. Пострадали более 70 полицейских, один погиб. Комментирует ситуацию жительница Бейрута Екатерина.

«Опять люди вышли на улицы, много народу, стреляют, применяют слезоточивый газ, и все в том же самом квартале — в центре Бейрута. Чем это все закончится и как будет дальше, никто не знает, но на завтра намечено заседание парламента, оно будет происходить не в здании парламента, которое разрушено, а в другом месте. Ожидается, что премьер подаст премьер в отставку и, возможно, уйдет все правительство. А кто будет тогда заниматься восстановлением? В Ливане выборы — это очень сложно. С трудом нашли нынешнего премьера, который не относится ни к какой партии, он вроде начал что-то делать, и он уйдет в отставку. Я теряюсь в догадках, что будет дальше. Но почему люди вышли? В основном это молодежь, они остались без работы, без денег, без учебы — потому что платить за учебу нечем — и без будущего фактически. Они считают, что им уже терять нечего, поэтому вышли и хотели добиться от правительства хоть каких-то мер и требовали отставки. Но они не понимают того, что их некем заменить. Они требуют отставку, но ничего не предлагают взамен. Нет лиц, которые могли бы заменить нынешнее правительство. Естественно, среди протестующих затесались провокаторы, которые начали громить все вокруг».

Премьер Хасан Диаб предлагает провести досрочные выборы, по его словам, это единственный способ выйти из кризиса. Он также заявил, что трагедия в порту произошла из-за «многолетней коррупции и бесхозяйственности». О том, как долго будут продолжаться протесты, рассуждает руководитель научных исследований в институте «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко

Алексей Малашенко руководитель научных исследований в институте «Диалог цивилизаций» «Несмотря на острую ситуацию, которую мы сейчас наблюдаем в Бейруте, у меня такое ощущение, что это разовая акция, потому что нет конкретного политического противника. Люди выступают против беспорядка, против непрофессионализма, я не вижу здесь пока что никаких религиозно-политических устремлений. Я думаю, что от того, что произошло, не выиграет никто. Поэтому сейчас, когда спадут эмоции, я думаю, что будет установлен какой-то консенсус. Безусловно, в Ливане это трудно, потому что вокруг Ливана и Сирия, и Турция, и Палестина, и Израиль, и кого там только нет. Но у меня такое ощущение, что у ливанцев, у арабов, как мусульман, так и у христиан, в конечном счете сработает здравый смысл. Они сейчас заинтересованы не в дележе политического наследства, которое может остаться после взрыва, а в том, чтобы выжить. А для выживания нужен относительный покой, тем более все им готовы помогать, самые разные силы. Другое дело, что за контроль над Ливаном, на влияние на Ливан претендует тот же Иран, Турция. Но на сегодняшний день самое главное — это все-таки пережить каким-то образом эту ситуацию. Если выступления не продолжатся на этой и следующей неделе, то все пойдет так, как должно быть в соответствии со здравым смыслом».

В порту Бейрута 4 августа произошел мощный взрыв. Сдетонировали почти 3 тысячи тонн аммиачной селитры. В результате взрыва погибли 158 человек, более шести тысяч получили ранения. Нанесенный городу урон власти сравнивают с разрушениями во время взрыва ядерных бомб в Хиросиме и Нагасаки.