Юран не смог прояснить свой уход из «Химок» 

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран не смог подробно прояснить свой уход из клуба. Об этом сообщает Sport24.

"Я могу сказать лишь то же самое, что на сайте «Химок» висит по поводу моего ухода. Мне добавить нечего. Вопросы компенсации я также не обсуждаю", — заявил Юран.