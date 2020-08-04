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Юран не смог прояснить свой уход из «Химок» 

Газета.Ru и ещё 18 1 час назад
Юран не смог прояснить свой уход из «Химок»
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран не смог подробно прояснить свой уход из клуба. Об этом сообщает Sport24.
"Я могу сказать лишь то же самое, что на сайте «Химок» висит по поводу моего ухода. Мне добавить нечего. Вопросы компенсации я также не обсуждаю", — заявил Юран.
Напомним, что российский специалист вывел красно-черных в финал Кубка России, где уступил с минимальным счетом петербургскому «Зениту», после чего его на посту наставника сменил Дмитрий Гунько.
Ранее сообщалось, что главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов высказался о переходе нападающего Александра Кокорина в московский «Спартак».
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Другое , Владимир Федотов , Сергей Юран , Дмитрий Гунько , Александр Кокорин , Спартак , Зенит
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