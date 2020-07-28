Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лишенная статуса судьи Хахалева отчислена из штата Краснодарского краевого суда 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Лишенная статуса судьи Хахалева отчислена из штата Краснодарского краевого суда
Фото: Новая Кубань
Краснодарский краевой суд отчислил из штата сотрудников Елену Хахалеву на основании решения Высшей квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении ее полномочий за дисциплинарные проступки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

"Приказом председателя Краснодарского краевого суда Хахалева Елена Владимировна отчислена из штата судей Краснодарского краевого суда с должности судьи Краснодарского краевого суда в связи с досрочным прекращением полномочий по причине дисциплинарного проступка", — сообщили в пресс-службе.

В середине июля Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела обращение совета судей и привлекла к дисциплинарной ответственности судью Краснодарского краевого суда Хахалеву, наложив на нее санкции в виде досрочного прекращения срока действия ее полномочий, уточнялось, что причиной такого решения стали частые прогулы судьи.
Скандал вокруг судьи Краснодарского краевого суда разгорелся после того, как летом 2017 года в интернете распространилась информация о свадьбе ее дочери, где гостей якобы развлекали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. Адвокат Сергей Жорин, посчитав средний гонорар приглашенных звезд, в соцсетях написал, что расходы на торжество составили около $2 млн Кроме того, в СМИ появился ряд публикаций о том, что диплом Хахалевой поддельный. Совет судей края и СК РФ проверили подлинность ее диплома и сведения о расходах на свадьбу, не найдя подтверждения фактам, порочащим репутацию судьи.
Председатель совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк тогда сообщил ТАСС, что совет получил подтверждение подлинности диплома Хахалевой трижды. Кроме того, в совете заявляли, что опубликованная информация является клеветой и может быть попыткой давления на судью.
По данным квалификационной коллегии судей Краснодарского края, Хахалева была назначена судьей Краснодарского краевого суда указом президента РФ от 25 октября 2002 года. Также она была председателем судебной коллегии по административным делам краевого суда. В ноябре 2018 года сообщалось, что Хахалева покинула пост главы коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.
Видео дня. Российский сериал обвинили в пропаганде ЛГБТ и феминизма
ТАСС: последние новости
Число заразившихся коронавирусом на руднике в Красноярском крае выросло до 72 человек Число заразившихся коронавирусом на руднике в Красноярском крае выросло до 72 человек "Гранд сервис экспресс" в августе запустит поезда из Симферополя до еще двух городов "Гранд сервис экспресс" в августе запустит поезда из Симферополя до еще двух городов Антитела к коронавирусу в Алтайском крае обнаружили у 6,5% обследованных жителей Антитела к коронавирусу в Алтайском крае обнаружили у 6,5% обследованных жителей
Комментарии
Другое , Иосиф Кобзон , Елена Хахалева , Валерий Меладзе , Владимир Кисляк , Николай Басков , Сергей Жорин , Вера Брежнева , СКР , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
«Она глупая женщина, вот и все»
«Она глупая женщина, вот и все»
Галустян обанкротился
Галустян обанкротился
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
Видео
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
00:20
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
01:21
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
Последствия разрушительного шторма в Крыму попали на видео
03:42
Последствия разрушительного шторма в Крыму попали на видео
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
01:06
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
Происшествия Криминал
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
00:30
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
Происшествия
Американский самолет-разведчик у границ России попал на видео
00:18
Американский самолет-разведчик у границ России попал на видео
Армия Войска
Разгуливающие по Сочи в купальниках девушки попали на видео
00:39
Разгуливающие по Сочи в купальниках девушки попали на видео
Общество
Опубликовано видео Дегтярева о митингах в Хабаровском крае
00:32
Опубликовано видео Дегтярева о митингах в Хабаровском крае
Политика Общество
Появилось видео этапа «Горная полоса препятствий»
01:12
Появилось видео этапа «Горная полоса препятствий»
Армия
Подробности ликвидации террориста попали на видео
01:35
Подробности ликвидации террориста попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение