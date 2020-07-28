Лишенная статуса судьи Хахалева отчислена из штата Краснодарского краевого суда 

Краснодарский краевой суд отчислил из штата сотрудников Елену Хахалеву на основании решения Высшей квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении ее полномочий за дисциплинарные проступки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

"Приказом председателя Краснодарского краевого суда Хахалева Елена Владимировна отчислена из штата судей Краснодарского краевого суда с должности судьи Краснодарского краевого суда в связи с досрочным прекращением полномочий по причине дисциплинарного проступка", — сообщили в пресс-службе.

В середине июля Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела обращение совета судей и привлекла к дисциплинарной ответственности судью Краснодарского краевого суда Хахалеву, наложив на нее санкции в виде досрочного прекращения срока действия ее полномочий, уточнялось, что причиной такого решения стали частые прогулы судьи.

Председатель совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк тогда сообщил ТАСС, что совет получил подтверждение подлинности диплома Хахалевой трижды. Кроме того, в совете заявляли, что опубликованная информация является клеветой и может быть попыткой давления на судью.

По данным квалификационной коллегии судей Краснодарского края, Хахалева была назначена судьей Краснодарского краевого суда указом президента РФ от 25 октября 2002 года. Также она была председателем судебной коллегии по административным делам краевого суда. В ноябре 2018 года сообщалось, что Хахалева покинула пост главы коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.