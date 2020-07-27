Выступления финалистов межрегионального фестиваля «Русское поле» покажут онлайн 29 августа 

Финал и гала-концерт девятого межрегионального творческого фестиваля славянского искусства "Русское поле" в связи с действующими ограничениями пройдут 29 августа в онлайн-формате. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Онлайн-трансляция финала и гала-концерта фестиваля пройдет со сцены Московского государственного академического театра танца "Гжель". Девиз фестиваля — "Нашим врачам — от благодарной Москвы и всей России !" Именно московские врачи станут специальными гостями, которых мы вместе с участниками фестиваля из разных регионов страны особенно и искренне поблагодарим за их самоотверженный труд", — сообщил глава департамента нацполитики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков , чьи слова приводятся на сайте.

Также на сайте уточняется, что заявки на участие подали представители 57 регионов России, а также ряда стран СНГ и Европы. До 20 августа жюри определит финалистов — по 10 в каждой из номинаций, 29 августа они выйдут на связь и в онлайн-финале и гала-концерте выступят с разнообразными творческими номерами.

По словам Сучкова, фестиваль набирает популярность как в регионах России, так и за границей: оргкомитет получил почти 2,2 тыс. заявок. Впервые заявки пришли из Австрии, Армении, Польши и Эстонии. Традиционно свою делегацию представит Белоруссия. Еще пять регионов России — Камчатский край, Сахалинская область, республики Северная Осетия — Алания, Адыгея и Дагестан — примут участие в фестивале впервые.

О фестивале

"Фестиваль объединяет представителей разных поколений, национальностей и конфессий. В прошлом году на "Русское поле" приехали более 2 тыс. участников из 59 регионов России, а также Республики Беларусь. Гостями фестиваля стали свыше 150 тыс. человек. Организатором "Русского поля" выступает департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы", — сообщается на сайте.

Как отметили в профильном департаменте, что в этом году фестиваль "Русское поле" станет уникальным по масштабу, формату и числу участников, он будет посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, в этом году федоскинской лаковой миниатюрной живописи исполняется 225 лет, а жостовской декоративной росписи — 195 лет. Эти праздники обязательно отметят в рамках "Русского поля". Мастера из деревни Жостово представят уникальный царь-поднос — самое большое декоративное блюдо в России.

"По традиции лучшие творческие коллективы, ремесленники и представители туристической отрасли будут бороться за главный приз в своих номинациях — "Перо жар-птицы". Также жюри определит победителей и призеров в шести конкурсных номинациях: "Лучший хоровой коллектив", "Лучший хореографический коллектив", "Лучший инструментальный коллектив", "Лучшее сказочное посольство", "Лучший туристический этномаршрут", "Лучший народный мастер", а еще двух обладателей приза зрительских симпатий выберут интернет-пользователи по итогам голосования на сайте фестиваля", — сообщается в публикации.