Гоша Куценко поддержал протестующих в Хабаровске 

Актер и режиссер Гоша Куценко (настоящее имя — Юрий Куценко) поддержал протестующих в Хабаровске . Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Артист отметил, что по центральным каналам ничего не говорят о митингующих гражданах, но последние две недели он отправляется спать, зная, что жители города выходят на улицы. «Я не знаю, кто будет прав, кто виноват, но сейчас правда на вашей стороне. Вы огромная сплоченная толпа, которая пришла в театр правосудия. Откройте двери, мы хотим присутствовать все на этом честном, открытом, откровенном драматическом спектакле», — сказал Куценко.

Ранее в понедельник стало известно, что музыкант и политик Сергей Шнуров вышел на акцию протеста в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала . В разговоре с местными жителями и журналистами артист сообщил, что планирует снять документальный фильм о протестах в городе.

Акции протеста в Хабаровске и нескольких других городах края начались после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.