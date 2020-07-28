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В Хабаровском крае с 9 августа могут возобновить работу рестораны и кафе 

РИА Новости и ещё 25 10 часов назад
В Хабаровском крае с 9 августа могут возобновить работу рестораны и кафе
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 28 июл — РИА Новости. Рестораны и кафе в Хабаровском крае, которые были закрыты в связи с пандемией коронавируса с конца марта, могут возобновить работу 9 августа, сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев во вторник в Instagram.
Он отметил, что провел совещание, которое было посвящено открытию предприятий общественного питания. По его словам, в нем участвовали владельцы таких предприятий и представители Роспотребнадзора.
"Ориентировочно, 9 августа мы планируем открыть все предприятия общепита, готовые к тому, чтобы работать в новых условиях", — сказал Дегтярев.
По его словам, на совещании был определен порядок работы ресторанов и кафе, он будет утвержден постановлением правительства, «чтобы рестораторы несли ответственность за здоровье хабаровчан». Он добавил, что местные органы власти будут контролировать готовность предприятий общепита к работе в новых условиях.
Он отметил также, что в ближайшее время могут открыться детские лагеря. «У нас полная боевая готовность по детским лагерям, по пришкольным лагерям, и мы с Роспотребнадзором достигли договоренности, что мы открываем для детей на две смены эти учреждения», — сказал Дегтярев.
По его словам, дети без присмотра больше рискуют своим здоровьем, чем дети в организованных группах под присмотром эпидемиологов и воспитателей.
С 11 июня в Хабаровском крае начался первый этап выхода из режима ограничений, начали работать летние кафе, фитнес-клубы, магазины промтоваров, дежурные группы в детсадах. Ряд ограничений продлен по 9 августа. Среди них запрет на обслуживание посетителей внутри помещений ресторанов и кафе, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с тяжелыми заболеваниями, а также запрещены массовые мероприятия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Другое , Михаил Дегтярев , Роспотребнадзор , РИА Новости , Хабаровск , Хабаровский Край
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